Confinement: comment calculer le périmètre de déplacement bref?

Vous commencez à en avoir marre de faire toujours le même tour du pâté de maisons pour votre sortie “d'exercice physique”? Les règles de confinement prévoient en effet une sortie quotidienne, qui vous permet de vous éloigner jusqu'à un kilomètre de chez vous, pour une durée d’une heure. Avez vous déjà testé les outils de cartographie pour concevoir un nouvel itinéraire à chaque sortie?.On vous explique comment bien se servir de ce type d’outil.

Tourner en rond dans un rayon d’1km pour ne pas enfreindre le confinement

S’aérer, sortir son animal de compagnie ou faire un peu de sport est très important pour notre santé mentale et physique. C’est une activité qui peut même être une alliée indispensable pour être efficace en télétravail.

Mais les conditions sont strictes: toujours seul, avec son chien, ou avec ses enfants, l'itinéraire ne peut pas dépasser une heure dans un rayon d’un kilomètre. Heureusement, il existe des outils de navigation qui peuvent vous venir en aide, pour concevoir des itinéraires variés, dans les limites de la légalité.

Sur Google maps par exemple, il suffit de cliquer sur votre adresse et calculer une distance d’un rayon d’un kilomètre. Pour cela, on créez un repère sur votre adresse et avec un clic droit, et choisissez “mesurer une distance”. Par exemple, imaginons vous habitez au Trocadéro: vous pouvez sélectionner votre adresse comme point de départ, et créer un rayon d’un kilomètre autour du Trocadéro pour choisir votre parcours.

Ce kilomètre correspond « au rayon maximal » à partir de votre domicile. Mais il est recommandé par le ministère d'éviter les endroits qui risquent d'être déjà fréquentés et de rester le plus prudents et le plus brefs possibles.

Pour utiliser des plateformes Made in France, vous pouvez opter pour le calcul de votre itinéraire sur Géoportail, le portail national de la connaissance du territoire. Ce portail fournit également un outil pour calculer la distance qu’il est possible de parcourir en un temps donné ou de déterminer le lieu que vous pouvez rejoindre en parcourant une certaine distance. Sur Géoportail, il suffit d’ouvrir le menu latéral sur la droite. Dans le menu des mesures, sélectionnez « Calculer une isochrone ». Des options vous seront proposées : choisissez la distance, entrez un kilomètre et vérifiez que le mode de transport est pédestre. Tout cela en rentrant l’adresse depuis laquelle vous voulez faire l’estimation.

Le portail vous montrera une figure complexe qui tiendra compte du terrain.

On vous recommande de calculer toujours un peu moins d’un km pour ne pas avoir besoin de vous justifier devant la police et ainsi échapper aux sanctions. Ceux qui ne respectent pas les règles du confinement s’exposent à des amendes de 135 euros qui peuvent atteindre 1.500 euros en cas de récidive dans les 15 jours.

Pas de signalements sur Waze

Si cela vous tente de réaliser des itinéraires “police-free”, ne cherchez pas sur Waze. Cette plateforme ne permet plus de signaler les contrôles de police pendant le confinement.

Certains utilisateurs y signalaient durant la première semaine de confinement les points de contrôle des attestations de déplacement, permettant à d’autres personnes d’y échapper. Un porte parole de la plateforme a confirmé que, suite aux nombreuses critiques faites contre l'application de navigation, "la fonction de signalement de la présence des forces de l'ordre a été totalement supprimée".

Attention à la collecte de données

Les applications qui sont sortis uniquement en raison de la période de crise sanitaire sont souvent des applications opportunistes et peu fonctionnelles. Selon le site Nextinpact, des plateformes qui demandent votre adresse pour calculer le rayon d’un kilomètre, collectent en réalité vos données personnelles pour les vendre à des services tiers, sans garantie sur leurs intentions. Dans tous les cas, évitez de fournir vos informations personnelles sur des formulaires diffusés par des sites louches gérés par des entreprises ou personnes non identifiées.

Outre le respect des mesures de confinement, la distanciation sociale est le meilleur moyen d'aider les soignants à minimiser le nombre de nouveaux malades. Et si vous êtes amenés à sortir, n’oubliez en aucun cas vos attestations!