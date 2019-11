Dons en ligne : Visionner des vidéos publicitaires pour aider les animaux en détresse

Le don à une association devient accessible à tous, notamment en donnant quelques minutes de son temps pour visionner des vidéos publicitaires, qui génèrent des revenus à donner.

Le site de financement participatif de défense des animaux Actu Animaux vient de lancer une application qui permet aux amoureux des animaux de regarder des vidéos publicitaires qui financeront des “croquettes”!

La croquette comme monnaie d'échange

Il suffit de regarder 10 à 20 secondes de publicité, pour collecter des croquettes virtuelles. Pour 1000 croquettes collectées, l’association peut obtenir entre 3 et 12 euros de don.

Selon le fondateur du site actuanimaux.com, Nicolas Biscaye; grâce à ce système de don, les personnes peu habituées à donner de l’argent commencent à le faire: « Les gens sont nombreux à vouloir aider les animaux, mais tous n’ont pas forcément les moyens de donner. »

Depuis le lancement de l’application, en octobre dernier, 300 000 croquettes ont déjà été financées

Des donations en toute transparence

Grâce à ce nouveau système, des chiens chats et autres animaux font régulièrement l’objet de collectes de dons. L’application sélectionne quotidiennement 1 à 10 profils d’animaux sur les 200 associations qui font partie de la plateforme. Pour chaque animal, le donateur peut consulter le devis ou les factures associés pour couvrir sa nourriture ou les soins vétérinaires.

Actu Animaux effectue une vérification minutieuse sur les associations “pour éviter les arnaques, assurer un suivi et une traçabilité”. Les associations doivent répondre à certains critères : avoir au minimum un an d’existence, avoir un bilan financier, moral, et éthique en règle. C’est seulement après ces vérifications que les collectes sont validées.

Soutenir d’autres causes sociales grâce au visionnage de publicités

Vous aimez le principe de visionner des publicités pour faire des dons mais vous préférez soutenir une autre cause que la cause animal ? D’autres plateformes comme Goodeed collectent des microdons avec ce système.

Près de 70 associations ont soumis leurs projets sur Goodeed pour récolter des fonds.

La plateforme souhaite diversifier le type de marques et entreprises offrant leurs publicités, pour s’adapter aux utilisateurs internationaux. Gooded espère notamment pouvoir gagner du terrain avec les entreprises françaises qui veulent se faire connaître à l'étranger.

Pour les utilisateurs de produits Apple, les applications mobiles de collecte de dons à travers le visionnage de vidéos ne sont pas disponibles sur l’Appstore. Les règles d’Apple ne les autorisent pas. Help Animals a lancé une pétition pour qu’Apple fasse une exception avec son application.