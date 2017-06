L'étonnante solution découverte par des chercheurs pour aider à retrouver l'appétit: manger face à un miroir

Si vous êtes du genre, à l'approche de l'été, à essayer de ne pas céder aux tentations de la table pour perdre quelques kilos, certains ont le problème inverse. Que ce soit les personnes souffrant d'un trouble alimentaire où les personnes âgées qui perdent l'appétit, d'autres ont besoin de s'alimenter de nouveau avec régularité pour récupérer du poids perdu nécessaire à leur bonne condition physique, et ne parviennent pas toujours à cet objectif.

Une équipe de l’université de Nagoya au Japon annonce avoir trouvé une piste, à la fois simple et efficace, pour retrouver la capacité à se nourrir avec régularité. Ces scientifiques ont souligné dans la revue Physiology and Behavior l'importance de la prise de repas à plusieurs pour rendre le moment plus attrayant, ce que les chercheurs appellent "la facilitation sociale à l'alimentation".

Mais les spécialistes de l'université nippone ont noté qu'en l'absence d'un environnement avec lequel partager ses repas une autre solution était envisageable: manger face à un miroir pour être "en tête-à-tête" avec son propre reflet.

Lors de l'étude, les chercheurs ont demandé à un groupe de personnes âgées et des jeunes de consommer du pop-corn seuls. Un deuxième groupe consommait la même nourriture mais cette fois-ci devant un miroir. Les deux groupes ont du ensuite noter la qualité du pop-corn. Le deuxième panel, celui mangeant face à son reflet, a donné de meilleures notes à l'aliment… et en a consommé nettement plus!

Cette découverte encourageante devrait permettre de mieux prendre en charge les seniors qui perdent parfois tellement l'appétit en mangeant seuls, ce qui est aussi un facteur aggravant de la dépression, qu'ils peuvent finir par souffrir de malnutrition.