Instagram censure t-il les personnes en surpoids ?

Les influenceuses grande taille ou en surpoids seraient-elles censurées sur le réseau social Instagram ? certaines utilisatrices affichant leurs formes sur Instagram voient leur publications supprimées, photos effacées voire même leurs comptes signalés.

Les réseaux sociaux tentent de protéger leurs utilisateurs en évitant la diffusion de contenus qu’ils estiment être inappropriés.

Cette régulation du contenu est importante dans le cadre de la lutte contre la violence et la pornographie. Mais récemment des influenceurs d’Instagram ont critiqué ce système, qui ne convient pas aux personnes en surpoids , ces dernières se retrouvant censurées.

Un algorithme est en charge de détecter s’il y a trop de peau sur la photo

Pour détecter la nudité, les algorithmes calculent un pourcentage de peau visible sur la photo. L'équipe Instagram explique que la censure est en général automatique, mais qu’en cas de doute, quand l'Intelligence artificielle détecte "trop de peau", la photo est envoyée à un opérateur humain pour censure ou validation.

Malgré ce contrôle de l’algorithme, un collectif vient de tirer la sonnette d’alarme, car ce mécanisme de validation serait en train de bloquer injustement les photos des personnes de grandes tailles. Jessica Richman, fondatrice d’une agence qui conseille les marques ciblant le marché des personnes en surpoids, dénonce que les comptes des influenceuses en surpoids sont fortement touchés par des signalements répétés, subissant également une diminution de la visibilité des publications, une suppression des hashtags, des photos, des publications, voire même des comptes.

Protéger le business et la représentation de personnes différentes

Pour les marques et les influenceurs, ces discriminations posent un problème économique. Les marques profitent de leur notoriété et gagnent en visibilité sur les réseaux sociaux. En montrant des produits dans leurs publications, les influenceurs peuvent renforcer considérablement la réussite d’une campagne de communication. Pour les instagrameurs, c’est un business. S’ils rencontrent des difficultés pour être visibles de leur public, ils perdent leurs contrats avec les marques, et mettent leur activité en danger.

Pour d'autres, comme Carina Shero, mannequin grande taille, le problème n'est pas seulement financier, il s'agit avant tout d'une question d'égalité. La normalisation des rondeurs et le changement des perceptions dans la société doit passer par la diffusion de toutes les morphologies sur Instagram. Les personnes en surpoids sont peu représentées dans les médias, les influenceuses XL avaient trouvé sur Instagram un moyen de sensibiliser à un autre canon de beauté : « en tant que personne grande taille, le seul média que nous possédons est celui que nous créons pour nous-mêmes », affirme t-elle dans fastcompany

Pour Carina Shero, le fait de pouvoir publier librement sur Instagram est un acte de transformation sociale : « si les gens ne peuvent plus se montrer tels qu’ils sont vraiment et ne peuvent pas vivre complètement leur vie, d’autres en souffriront. Il est inacceptable que des personnes ne puissent s’exprimer pleinement. Nous avons le pouvoir de faire changer la façon dont la société perçoit les personnes grosses ».