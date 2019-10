La méditation, un exercice de l’esprit pour retrouver bien-être et santé

Pratiquée depuis des milliers d’années, la méditation séduit aujourd’hui de plus en plus d’adeptes. Pour combattre le stress ou pour se protéger d’une société de plus en plus agressive, méditer permet de se recentrer sur l’essentiel : une concentration sur soi-même.

Chez soi ou au bureau, la méditation est devenue une habitude au quotidien pour des millions de personnes à travers le monde. Les sceptiques et les détracteurs de cette pratique mentale soulignent que ne rien faire ne peut pas être bénéfique, alors que les adeptes de la méditation soulignent les multiples bienfaits de cet exercice mental.

La méditation ou discuter avec soi-même pour se sentir mieux et pour longtemps

Il est très difficile de définir précisément la méditation. Cet entrainement de l’esprit, pratiqué depuis plus de 5.000 ans, est pratiqué sous de multiples formes et vous pouvez méditer en marchant, en restant assis, en vous concentrant sur une image, ou en ruminant un mantra. La méditation consiste à se concentrer sur ses pensées, et à laisser ces dernières défiler sans y prêter plus d’attention.

Concrètement, la méditation va permettre de fixer sa concentration sur un objet, une image, une pensée en se libérant de toutes les pensées parasites qui peuvent venir perturber cette harmonie. Facile d’accès et de pratique, la méditation s’apprend séance après séance. Car s’il n’existe pas une marche à suivre unique pour accéder à cette concentration extrême sur soi-même, tous les courants et toutes les écoles s’accordent sur un point : la méditation doit être une pratique régulière pour être pleinement bénéfique. Commencez immédiatement après la lecture de cet article, et efforcez-vous ensuite de consacrer 5, 10 ou 15 minutes par jour à cette pratique.

Pratiquer la méditation ou choisir une des méditations, les bienfaits pour chacun et chacune

Bien que l’on parle de méditation et de ses bienfaits, cet exercice mental revêt de multiples formes. La méditation de pleine conscience séduit aujourd’hui un nombre croissant d’adeptes, alors que les bouddhistes traditionnels lui préfèrent Vipassana, et que la méditation transcendantale est portée par la tradition védique de l’Inde. Méditer n’est donc pas une pratique uniforme, mais la méditation est à l’origine de bienfaits avérés, certains scientifiquement et d’autres résultant des innombrables témoignages des pratiquants.

Se sentir mieux en renforçant les « idées positives », le fameux effet zen vanté par tous les adeptes de la méditation,

Apaiser les douleurs liées aux maladies chroniques (des études de 2008 confirment ces bienfaits pour les personnes âgées)

Amélioration des capacités de concentration et de mémorisation. En entrainant son esprit à se libérer des pensées parasites, ce bienfait est quasi-immédiat.

Diminution du stress et de l'anxiété. Cela se traduit concrètement par une baisse de l'irritabilité et une amélioration de l'endormissement et du sommeil,

Renforcer le système immunitaire,

La prévention des troubles cardiovasculaires peut aussi s’expliquer par les effets bienfaisants de la méditation sur le stress et l’angoisse du quotidien

La prévention des troubles cardiovasculaires peut aussi s'expliquer par les effets bienfaisants de la méditation sur le stress et l'angoisse du quotidien

Il y aurait encore tant à dire sur la méditation, ses pratiques et ses effets, mais l’heure est venue de vous libérer pour que vous puissiez à votre tour méditer ou retourner à vos occupations.