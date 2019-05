Le burn-out reconnu par l'OMS mais n'est pas une "maladie"

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) clôture ce mardi 28 sa 72e assemblée mondiale de la santé, laquelle a été l'occasion de mettre à jour sa classification internationale des maladies (CIM).

L'un des enjeux de cette mise à jour concernait le burn-out ou syndrome d'épuisement au travail, et son éventuelle reconnaissance comme maladie. Un sujet sur lequel l'organisation onusienne a semblé avoir franchi le pas avant de revenir en arrière.

En effet, le burn-out a fait son apparition dans cette CIM-11, laissant croire qu'il s'agissait bien d'une maladie et que donc le travail peut rendre malade. Il y est décrit comme "un syndrome (…) résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été géré avec succès" et qui se caractérise par trois éléments : "un sentiment d’épuisement", "du cynisme ou des sentiments négatifs liés à son travail" et "une efficacité professionnelle réduite".

Toutefois, l'OMS a précisé que le fait que le burn-out intègre la CIM ne suffisait pas à le considérer comme une maladie stricto sensu. Il a été en effet inclus dans le chapitre "Facteurs influençant l'état de santé". Il est d'ailleurs bien précisé que le burn-out "fait spécifiquement référence à des phénomènes relatifs au contexte professionnel et ne doit pas être utilisé pour décrire des expériences dans d’autres domaines de la vie".

La mise à jour de la CIM a également permis de créer un chapitre consacré à la santé sexuelle. "L'incongruence de genre" (le transexualisme) a ainsi pu être intégrée à cette section alors qu'il était encore considéré sur le papier comme un trouble mental. Le texte a aussi reconnu l'existence d'une "dépendance" aux jeux vidéo.