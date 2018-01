Nouvelle année: comment parvenir à tenir ses bonnes résolutions?

Vous arpentez les premières heures de cette nouvelle année et vous considérez qu’il est temps de mettre en place toutes ces résolutions que vous vous êtes promis depuis tant de temps. L’idée est là, vous en avez la volonté mais comment y parvenir sur le long terme? En effet, l’année dernière à la même période vous vous sentiez tout aussi énergique, combatif(ive) mais cela n’a pas durée dans le temps.

Au préalable de toutes initiatives à appliquer, il convient d’y mettre de la méthode. Cette dernière va d’une part tracer le chemin pour vous permettre d’y parvenir mais elle va également être votre feuille de route. Elle aura vocation, telle une boussole à vous retrouver sur ce long chemin qu’est le changement.

Si à l’impossible nul n’est tenu, ne vous fixez pas l’impossible. Un besoin, une envie ou un rêve doit rester réalisable. Se fixer des objectifs impossibles à atteindre est la meilleure façon de jeter toutes vos résolutions à l’eau et de vous décourager d’entreprendre quoi que ce soit. Si vous aviez décidé(e) de reprendre le footing et que vous vous conditionnez à mettre votre réveil une heure plus tôt tous les matins, juste avant d’aller travailler, alors que vous manquiez déjà de sommeil, ce pari ne saura que vous dégouter de toutes bonnes intentions. Privilégiez le fait d’aller courir dans de bonnes conditions. Peut-être moins longtemps, moins tôt mais de continuer ce challenge sur le long terme. Il faut y aller doucement afin de "demander" aussi à votre corps ce qu’il en pense.

Si vous décidez de faire un régime, ne commencez pas à vous affamer. Avec la même méthode, fixez vous un objectif, réfléchissez seul(e) ou avec un nutritionniste afin que celui-ci vous permette de perdre durablement les kilos superflus et vous aide à éviter de faire le yoyo. Maigrir doucement sans agresser votre corps est la meilleure façon de garder votre poids idéal et de façon durable. Reformuler votre phrase, ne vous dites plus faire un régime mais plutôt manger sainement des quantités de nourriture saine.

La sémantique a une grande importance dans l’orientation de vos choix. Le mot régime à lui seul peut être symbole de punition, de restriction, il peut avoir une connotation anxiogène et privative.

Dans vos nombreuses résolutions, les débuts d’années vous donneront un grand nombre d’idées, il faut donc hiérarchiser les plus importantes à vos yeux. Vous ne pourrez pas toutes les mettre en place. Choisissez celles qui vous paraissent les plus urgentes et les plus importantes quant à l’image de vous même; pour cela interrogez votre détermination personnelle calmement. Si vous savez qu’il faut changer telle ou telle chose, en avez vous vraiment envie? Etes-vous réellement prêt(e) à y mettre l’énergie nécessaire? Méditez-y.

Ce qui paraît une bonne résolution l’est-elle vraiment? Demandez-vous qu’est ce qui a initié cette envie, sur quoi repose-t-elle fondamentalement? Est-ce une réalité ou un simple fantasme?

Concernant un régime, le commenceriez-vous pour perdre du poids, et ce, dans l’intention de vous sentir mieux ou pour remettre le pantalon de vos 18 ans? Cette question, parfois douloureuse reste cruciale. Si vous vous apercevez que finalement c’était pour revivre votre jeunesse, il s’agira pour vous de comprendre pourquoi vous souhaitez retourner en ce temps là; une fois le travail avancé dans ce sens, rien ne vous empêchera de vous mettre au régime pour de bonnes raisons, sans imaginer que les kilos perdus sont des années de jeunesse en plus. D’une façon générale, gardez secrets vos résolutions, cela vous aidera à les tenir. Vous n’aurez pas le poids du regard de ceux avec qui vous aviez partagé le secret, vous ne serez pas interrogé(e) ni scruté(e).

Si vous avez besoin d’en parler, partagez votre projet avec des anonymes par le biais de blog sur internet ou sur des réseaux sociaux. Si vous avez besoin d’encouragement les communautés ou les groupes de paroles sont souvent d’un très grand soutien. Pourquoi ne pas devenir leader au travers d’un blog que vous pouvez créer; entièrement et de façon gratuite. De nos jours, vous pourrez partager vos expériences, vos joies et vos doutes aussi avec des personnes ayant les mêmes objectifs que vous.

Eviter de remettre vos résolutions à demain, ce "demain" n’existe pas, il s’agit là de procrastination, obstacle ultime à faire échouer le plus beau des projets, le facteur temps ne sonne jamais deux fois. Vous l’avez décidé(e)? C’est murement réfléchis? Alors c’est maintenant ou jamais.

Vous seriez déçu(e) de vous à constater que chaque année vous vous lancez les mêmes défis que vous ne relevez jamais, ce serait le mythe de Sisyphe, escalader une montagne avec un boulet au pied qui vous ramènera inexorablement en bas de cette montagne. Préalablement libérez-vous de vos chaines avant d’entreprendre. Plus vous progresserez dans vos objectifs, plus vous pourrez vous en fixer de nouveaux. Un vieux dicton annonce "doucement mais surement". N’entamez pas toutes vos résolution en même temps "step by step" une par une avec calme et sérénité. Soyez plus gourmet que gourmand(e). Un objectif atteint est une satisfaction immense qui permet d’entrouvrir les portes de vos futurs nouveaux objectifs. A contrario, des objectifs ratés vous confineront à ne plus vouloir essayer. Croyez en vous et pas à pas avancez vers vos rêves.