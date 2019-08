Plomb dans les médicaments à base d'argile: plus dangereux qu'utiles?

Smecta, Diosmectite Mylan, Actapulgite ou Bedelix: ces médicaments à base d'argile se retrouvent dans la plupart des armoires à pharmacie. Ils sont couramment utilisés pour lutter contre les troubles intestinaux bénins. Mais leur intérêt est mis en doute, notamment en raison des risques de contaminations au plomb.

En effet, l'argile capte naturellement les impuretés qui se trouvent dans le sol, notamment le plomb. Cela avait conduit en février dernier l'Agence de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) à recommander de ne plus utiliser chez l'enfant de moins de deux ans, même pour un traitement de courte durée "en raison de la possible présence d’infime quantité de plomb". Ces produits ne sont pas non plus recommandés chez la femme enceinte ou allaitant.

Selon une étude commandée par l'ANSM, ces médicaments ne présenteraient pas de risques pour les adultes puisque le plomb ne passe pas dans leur sang. Mais la revue indépendante Prescrire propose une autre lecture de la situation, se basant notamment sur l'efficacité relative de ces produits.

"Étant donné l'intérêt très limité de ces médicaments, autant s'en passer quels que soient l'âge et la situation clinique", résume-t-elle.

L'intoxication au plomb (saturnisme) peut avoir des effets sur l'organisme, même à faible dose, surtout au niveau du système nerveux, de la moelle osseuse et des reins. Chez les enfants, cela peut notamment se traduire par des retards intellectuels et physiques irréversibles: troubles du langage, du comportement, troubles des apprentissages, ralentissement de la croissance, difficultés motrices, baisse modérée de l'acuité auditive.