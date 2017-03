Pour être en forme et en bonne santé, mieux vaut vivre en Italie

Pour garder la forme et vivre plus longtemps, mieux vaut faire ses bagages et prendre un aller simple pour l'Italie. Comme chaque année, la société financière Bloomberg s’est penchée sur la santé des habitants de 163 pays à travers le monde. Et cette fois-ci, ce sont nos voisins transalpins qui se sont hissés en tête du classement des pays les plus "sains" de la planète devant l'Islande et la Suisse. Selon ces résultats, un bébé né là-bas peut s'attendre à vivre 80 ans en moyenne contre 52 ans en Sierra Leone.

Pour parvenir à cette conclusion, l'entreprise s'est basée sur plusieurs critères: l’espérance de vie, les causes de mortalité, les principales maladies dont souffrent les citoyens, la nutrition ou encore l’accès à l’eau potable.

Pourtant, rien ne laissait envisager cette place dans le classement. Bien qu'il figure parmi les pays développés, l'Italie a une croissance qui stagne depuis des années et fait face à l'un des plus forts taux d'endettement du monde par rapport à la taille de son économie: au total, près de 40% des jeunes sans emploi. Mais à la grande surprise de certains, ce sont eux qui ont le moins de problèmes de santé. Ils sont en bien meilleure forme que les Américains, les Canadiens et les Britanniques, qui souffrent beaucoup d'hypertension, de cholestérol et d'une mauvaise santé mentale. La France, elle, se place seulement en 14e position.

Pour expliquer ce constat, Tom Kenyon, médecin et directeur général de l'organisation mondiale Project Hope, a fait savoir que l'Italie bénéficiait d'"un excès de médecins". Les Italiens seraient également en meilleure forme grâce notamment au régime méditerranéen: une alimentation riche en légumes, de fruits frais, d'huile d'olive extra-vierge et composée essentiellement de viandes maigres et de poissons.