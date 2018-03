Pourquoi les tatouages indélébiles sont-ils si indélébiles

Curiosité pour les non initiés, le tatouage indélébile a perdu mardi 6 une partie du mystère qui faisait son charme. Des chercheurs de l'Inserm, du CNRS et de l'université Aix-Marseille ont révélé dans le Journal of Experimental Medicine les résultats de leur étude portant sur les cellules renfermant le pigment coloré.

Jusqu'à présent, on pensait apparemment à tort que si les tatouages étaient si indélébiles que cela c'était à cause des cellules du derme de la peau (que l'on appelle les fibroblastes) qui renfermaient le pigment en question et permettaient donc au motif d'être éternel.

Mais ces chercheurs ont découvert qu'en réalité, le pigment n'était pas fixé sur les fibroblastes mais capturé par d'autres cellules: les macrophages.

Ce sont des cellules immunitaires qui fonctionnent comme un agent d'entretien ou un anticorps, et ont pour but de rejeter tout ce qui est étranger au système épidermique.

Mais ces cellules macrophages ont une particularité: elles meurent, et sont remplacées par d'autres cellules ensuite. C'est en partant de ce postulat que les scientifiques ont mené des recherches approfondies et ont expliqué la persistance des tatouages: en mourant, ces cellules "nettoyeuses" libèrent le pigment, et qui ensuite "recapturé" par les cellules remplaçantes.

L'équipe de scientifiques, dirigée par Sandrine Henri et Bernard Malissen du Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy, pense qu'en étudiant ce procédé, il y aurait peut-être une alternative au laser à trouver. Et ainsi rendre l'effacement des tatouages indésirables plus facile, plus efficace et/ou moins douloureux.