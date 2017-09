Régime cétogène: pas de sucre et beaucoup de graisse pour vivre plus longtemps et en meilleur santé

Le régime cétogène n'est pas nouveau, mais l'intérêt autour de lui grimpe depuis la parution d'une étude, le 5 septembre dernier, mettant en avant son intérêt pour la santé. Les test menés laissent envisager des effets bénéfiques contre le diabète, les maladies de Parkinsons et d'Alzheimer et même les cancers. Il permettrait donc de vivre plus vieux mais aussi en meilleure santé.

Ce qui peut paraître étonnant quand on sait que le régime cétogène accorde une large part aux graisses. En revanche, il limite fortement le sucre. Des souris soumises à cette forme d'alimentation ont en effet vécu en moyenne 13% plus longtemps, ce qui à l'échelle d'un humain représente jusqu'à 10 ans d'espérance de vie en plus. Les rongeurs ont également montré un meilleur vieillissement avec des capacités mémorielles et physiques accrues en fin de vie.

Cela serait dû à la réaction du corps lorsqu'on le prive de sucre. Il brûle alors les graisses formant un acide qui agit comme une barrière contre le stress oxydant, explique Eric Verdin, principal auteur de l'étude, à Libération. Or c'est ce même stress oxydant qui est à l'origine des maladies chroniques.

Le régime cétogène serait-il alors une formule magique contre le vieillissement et les maladies? Il est encore trop tôt pour le dire, ne serait-ce parce qu'il faut des années d'études complémentaires pour passer de la souris à l'homme. Certains s'interrogent également sur l'opportunité de contraindre le corps pour l'obliger à fabriquer l'acide en question, surtout pendant toute une vie. D'autres imaginent donc la fabrication d'une protéine de synthèse qui aurait les mêmes effets.

Reste qu'en attendant que la fontaine de jouvence arrive en pilule, mieux vaut se focaliser sur un régime équilibré qui, lui, a déjà fait ses preuves.