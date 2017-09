Rhume, gastro, grippe: comment éviter de tomber malade à tout prix?

Il est l'heure de sortir de sa garde-robe les vestes, écharpes et bottes fourrées. Car depuis ce vendredi 22, l'automne est de retour avec ses feuilles mortes et son lot de maladies, une période où les températures risquent probablement de dégringoler rapidement. Alors pour éviter les habituels éternuements, toux et maux de gorge en cette période de froid, FranceSoir vous explique comment vous prémunir du rhume, de la grippe ou de la gastroentérite, des maladies qui touchent des millions de personnes chaque année en France.

>se laver les mains régulièrement

Comme le rappelle l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes), il est indispensable de se laver les mains régulièrement pour éviter d'être contaminé par des infections virales saisonnières. Malgré tout, ce geste simple ne semble toujours pas être un réflexe pour une majorité de Français. Ainsi, selon des chiffres datant de 2012, seuls 67% des Français se lavent les mains systématiquement avant de cuisiner et 60% avant de manger. Pire encore: moins d'un Français sur trois se lave les mains après s'être mouché (32%) et seulement 31% le font après avoir pris les transports en commun. Pourtant, 80% des microbes se transmettent pas les mains.

>Faire le plein de vitamines

L'alimentation joue un rôle essentiel dans la préservation du système immunitaire. Ainsi, il est fortement recommandé, surtout en période de froid, de faire le plein de vitamines, notamment la vitamine C car cette dernière est un rempart contre les virus: elle protège l'organisme des agressions extérieures. On en trouve dans beaucoup d'aliments comme le persil, le kiwi, l'oseille, l'orange, le cresson, le poivron, le citron ou encore le chou de Bruxelles. La vitamine C peut également s'acheter en pharmacie ou dans les magasins spécialisés sous forme de gélules ou de cachets.

>Bien se couvrir

Bien se couvrir en période de froid est capital. Il est dont très important de s'habiller chaudement et de surtout bien se couvrir au niveau du cou et des extrémités. A la maison ou sur le lieu de travail, il faut également éviter de surchauffer les pièces car le corps n'aime pas les changements de température trop brutaux. Mieux vaut donc se mettre en pull plutôt qu'en tee-shirt avec le chauffage réglé à 30°C.

>Faire du sport

Le sport a de nombreuses vertus. S'il permet de se défouler, d'atténuer le niveau de stress et de sculpter son corps, il renforce également le système immunitaire. Pratiquer une activité physique une à deux fois par semaine fera donc le plus grand bien à son organisme. Et s'il n'est pas possible de se rendre à la salle de sport, il ne faut pas hésiter à lâcher le métro, le bus et la voiture pour privilégier la marche.