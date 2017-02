Sexe: les trois choses à faire pour avoir un orgasme à coup sûr

Nombreuses sont les femmes qui ne parviennent pas à atteindre l'orgasme lors d'un rapport sexuel. Preuve en est avec les résultats de cette nouvelle étude publiée le 17 février dans le journal Archives of sexual behavior et menée sur 52.000 Américains de toutes les orientations sexuelles. Selon ses conclusions, 95% des hommes montent au septième ciel à chaque rapport contre seulement 65% des femmes. En revanche, ce dernier chiffre grimpe à 86% lorsque les femmes sont lesbiennes.

Pour expliquer cette différence, les chercheurs pensent que "les femmes hétérosexuelles ne prennent pas assez en compte leur propre plaisir". Ils dénoncent en parallèle le comportement de certains hommes et leur "manque de sensibilisation au plaisir féminin". Pour eux, les femmes homosexuelles ont plus d'orgasmes que les hétérosexuels (tous genres cofondus) car elles ont tendance à avoir une meilleure représentation de l'anatomie féminine. Elles font également plus de compromis, en se partageant le plaisir.

Alors pour être sûr d'atteindre la jouissance à coup sûr, trois règles sont à respecter selon les scientifiques: des baisers langoureux, de la stimulation génitale manuelle et du sexe oral. Un cocktail de plaisir qui ne fait pas partie du quotidien de certains couples. Selon Elisabeth Lloyd, la co-auteure de l'étude interrogée par The Guardian, 30% des hommes croient encore que "la pénétration est le meilleur moyen pour une femme d'atteindre l'orgasme". Or, parmi les femmes interrogées lors de l'enquête, seules un tiers disent jouir après un rapport uniquement vaginal. En revanche, elles sont 80% (et 91% pour les lesbiennes) a toujours atteindre le septième ciel lorsque les trois règles d'or sont combinées.

Mais pour atteindre l’orgasme, d’autres éléments rentrent en ligne de mire pour les femmes, comme la musique, les nouvelles positions et dire "je t’aime". Lors qu'ils sont pris en compte, elles sont sensiblement plus nombreuses à atteindre le nirvana (+20%).