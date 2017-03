La Norvège, pays le plus heureux du monde

Il fait bon vivre en Europe du nord: telle est la conclusion de la 17e édition du World Happiness Report, un programme mondial mené par les Nations unies depuis cinq ans. D'après ses résultats, la Norvège est le pays le plus heureux du monde, suivi du Danemark (premier en 2016) et de l'Islande. Dans le top 10, on retrouve également la Suisse, la Finlande, les Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Suède. Quant à la France, elle se place en 31e position. Les Etats-Unis et l'Allemagne, eux, occupent respectivement les 14e et 16e rangs.

Pour le consultant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Jeffrey Sachs, la première puissance mondiale pourrait descendre dans le classement dans les années à venir. "Elles visent à accroître les inégalités, à réduire les impôts pour les plus riches (...) je pense que tout ce qui a été proposé va dans la mauvaise direction", a-t-il expliqué au Guardian.

Concrètement, sept critères ont été retenus pour parvenir à classer les 155 pays de la liste: l'aide sociale, la liberté, la générosité, l'honnêteté, l'espérance de vie, le PIB par habitant et la confiance accordée aux dirigeants. "Les pays heureux sont ceux qui jouissent d'un équilibre sain entre la prospérité, mesurée de manière conventionnelle, et le capital social, qui signifie un degré de confiance élevé dans une société, des inégalités faibles et la confiance dans le gouvernement", a-t-il expliqué, cette fois-ci Reuters.

Et sans grande surprise, ce sont les pays d'Afrique subsaharienne qui figurent en queue de peloton. On retrouve notamment le Soudan du Sud, le Liberia, la Guinée, le Togo, le Rwanda, la Syrie et la Tanzanie. Le Burundi et la République centrafricaine ferment la marche.

(Voir ci-dessous les conclusions du World Happiness Report):