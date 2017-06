Alimentation: 16,4 millions d'Américains pensent que le lait chocolaté provient… des vaches marron

Le résultat de ce sondage peut en faire sourire plus d'un et pourtant, il est plus que préoccupant. Selon une enquête réalisée par le National Dairy Council, 7% des adultes américains pensent que le lait chocolaté provient directement des vaches brunes, un chiffre qui représente pas moins de 16,4 millions de personnes. Il est donc nécessaire de rappeler que le lait chocolaté est un mélange de lait, de cacao et de sucre.

Dévoilée par le Washington Post, cette étude prouve bien qu'une petite partie de la population américaine semble avoir une méconnaissance totale sur l'origine des aliments qu'elle consomme. Et d'après le quotidien, d'autres sondages sont également édifiants. Ainsi, une étude réalisée dans les années 90 révélait qu'un adulte sur cinq ne savait pas que les hamburgers étaient fabriqués avec de la viande de bœuf.

En parallèle, une autre enquête, menée en 2011 dans un lycée de Californie révélait que plus de la moitié des élèves ne savaient pas que les cornichons étaient des concombres ou que les oignons et les laitues étaient des plantes. Pire encore: trois personnes sur dix ignoraient que le fromage était fabriqué à base de lait.

"Les Américains pensent que pour trouver de la nourriture, ils doivent se rendre dans un magasin", a expliqué au Washington Post Cecily Upton, la co-fondatrice de FoodCorps, une association qui tente d'instruire les enfants sur les questions liées à l'agriculture. Et d'ajouter: "Les enfants n'ont pas connaissance de la provenance des aliments qu'ils mangent. On ne leur apprend pas".

Il est donc possible que leur manque de connaissance sur l'origine des aliments puisse avoir un lien avec le taux d'obésité. Car bien souvent, moins l'on sait d'où proviennent les aliments, moins l'on sait ce qui est bon pour la santé. Pour rappel, selon des chiffres datant de juin 2016, 38% des adultes et 17% des adolescents américains sont obèses.