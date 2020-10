Fromages à burger industriels : que contiennent-ils et valent-ils un bon cheddar ?

Quel fromage utiliser dans la recette du burger parfait ? Peut-on se laisser tenter par des tranches de fromage à burger prédécoupées ?



Il y a quelques jours, nous célébrions la journée international du burger… L’occasion pour les médias de se pencher sur cette création américaine qui envahit nos assiettes depuis quelques décennies et dont les Français raffolent.

Quelle est la recette parfaite du burger selon les Français ?

Parmi les infos incontournables dévoilées à l’occasion de cette journée du burger le 11 octobre dernier, la recette parfaite du burger selon les consommateurs. Elle a été livrée par Deliveroo qui, pour l’occasion, a commandité une étude sur le burger parfait. On apprend notamment que pour les amateurs, donc, le pain doit, de préférence, être un pain bun brioché au sésame. La viande doit, pour 69% des personnes interrogées, être du bœuf, agrémentée de sauce burger, d’une feuille de salade, de rondelles de tomates, d’oignons caramélisés et de cornichons bien entendu. Sans oublier le fromage. C’est l’un des éléments-clés d’un burger réussi. Pour que ce sandwich soit un réel régal, les Français placent en tête le cheddar, très loin devant le bleu et la mozzarella.



Que contient le fromage à burger industriel ?

Mais lorsque l’on prépare ses burgers maison, on se laisse parfois tenter par la facilité du « fromage à burger ». Ces tranches prédécoupées fondent facilement et donnent un goût particulier au burger. Mais qu’y a-t-il vraiment dans ce « fromage » ? L’équipe de Consoglobe a mené sa petite enquête et le moins que l’on puisse dire c’est que cela ne donne guère envie.



Premier constat : chaque tranche est emballée dans un film plastique individuel non recyclable et donc particulièrement polluant puisqu’il finira incinéré ou enfoui, comme le reste de nos déchets ménagers.



Vient ensuite l’étude de la liste des ingrédients… qui ne fait pas pencher la balance en faveur de ces préparations industrielles. La plus grande marque de fromage à burger contient en tout cas : « Lait écrémé réhydraté, fromages, beurre, sel de fonte de polyphosphate, sel, arôme naturel ».

Non seulement le fromage se trouve en deuxième position et l’on en déduit que ces « fromages à burger » ne méritent pas leur appellation, un produit devant comporter au moins 51% de fromage pour pouvoir être appelé « fromage ».

Des additifs décriés dans les fromages à burger

Mais on note également la présence de sel de fonte polyphosphates, aussi appelé E452. Cet additif décrié est utilisé pour permettre une meilleure répartition des protéines et des matières grasses des fromages avec les autres composants et confère une texture plus homogène et plus fondante au produit.



Problème, une consommation excessive de ce type de phosphate inorganique augmente les risques de maladies rénales, de maladies cardiovasculaires ou encore d’une plus faible densité osseuse, le phosphore réduisant l’absorption du calcium, selon une étude allemande datant de 2012. Si l’on apprécie la texture et (peut-être) le goût dénaturé de ce fromage, sa composition n’a donc rien de très intéressant d’un point de vue nutritionnel. Un vrai cheddar, lui, contient quelques calories, certes, mais aussi des minéraux en quantité intéressante (calcium et phosphore notamment) et des vitamines A, B9 et B12.



Rien ne semble donc valoir d’acheter un vrai fromage pour savourer un vrai burger.