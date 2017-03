Insolite: un distributeur automatique d’huîtres 24h/24 sur l’île de Ré

Une envie d’huîtres en pleine nuit? Acheter une bourriche à n'importe quelle heure c’est maintenant possible grâce à Brigitte et Tony. Ce couple d’ostréiculteurs de l’île de Ré et propriétaire de la société l'Huîtrière de Ré ont eu l'idée de créer un distributeur automatique d’huîtres fraîches. Dès le 1er avril, elles seront disponibles 24h/24 et 7j/7. Pas de craintes, le renouvèlement des produits se fait tous les jours et les huitres sont bien entendu vendues fermées.

Suite à "la déception des clients à l'annonce d'un délai ou d'un horaire de fermeture qui ne leur convenaient pas" ce couple de Rétais a décidé de créer un dispositif susceptible de répondre aux rythmes des consommateurs sur l’île.

Un grand mur de casiers en inox réfrigérés a été installé, dans lesquels des bourriches d’huîtres sont disponibles à toutes heures. Dans les casiers, les clients ont le choix à des colis de deux, trois ou quatre douzaines d’huîtres, selon leur communiqué.

Comment marchent ces distributeurs? A l’image de ceux plus classiques: les clients doivent saisir un code afin de choisir le casier qu’ils souhaitent. Ils règlent ensuite leur bourriche par carte bancaire et ouvrent enfin le casier pour récupérer le colis.

Pour ceux qui le souhaitent, une pré-commande est possible: les consommateurs recevront alors par SMS un code leur donnant accès à un casier réservé.

Combien ça coûte? Les huîtres sont au même prix que dans la boutique de Brigitte et Tony: comptez entre 6,90 euros la douzaine d’huîtres classiques et 10,50 euros la douzaine de numéro 3.

En France, ce nouveau mode de vente automatique est déjà utilisé par quelques agriculteurs qui vendent leurs fruits et légumes à toutes heures du jour et de la nuit.