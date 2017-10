Quand les aliments "sains" peuvent faire grossir

Ils sont sains mais mauvais pour le tour de taille. De nombreux aliments "detox", présentés comme "alliés minceur" sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, sont consommés sans modération par des milliers de personnes. Pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ils ne seraient pas faibles en calories et contribueraient à nous faire grossir. Alors pour vous aider à garder la ligne, voici la liste des produits, dont certains ont été cités par Le Progrès, à éviter ou à consommer occasionnellement.

>L'avocat

Tout est une question de proportion. L'avocat a de nombreuses vertus mais peut faire grossir s'il est mangé en grande quantité. Précieux allié santé, il s'agit d'un fruit riche et composé de "bons gras", des acides gras mono-insaturés qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. Mais à fortes doses, il peut mener à la prise de poids. C'est pourquoi, il est conseillé de le manger nature ou en guacamole et de laisser de côté les tortillas, la vinaigrette et la mayonnaise.

>Le houmous

Bien souvent, il se trouve au milieu des tables apéritives. Préparation culinaire du Moyen-Orient, le houmous est composé de purée de pois chiches, de purée de sésame, d'ail, de jus de citron et d'huile d'olive. Mais comme de nombreux aliments, il est calorique et ne doit pas être consommé en grande quantité. Concrètement, comme le rappelle Le Progrès, 100 grammes de ce produit font prendre à celui qui les mange environ 300 calories. Il faut donc éviter de l'accompagner avec un pain pita mais plutôt avec des légumes crus.

>Les barres de céréales

Dans les rayons des magasins, elles donnent envie. Elles ne prennent pas de place dans le sac et sont un excellent moyen de pallier un petit creux au cours de la journée. Mais les barres de céréales, qui permettent de récupérer au passage un peu d'énergie, sont en réalité mauvaises pour la ligne car elles regorgent de sucres. Il est donc important d'observer leur composition sur l'emballage.

>Les sushis

Les sushis c'est du poisson cru et du riz. A première vue, les consommateurs peuvent penser qu'il s'agit d'un "ami minceur" mais comme on dit, il est toujours recommandé de se méfier des apparences. En effet, une bouchée représente une absorption de calories comprise en 30 et 60. Mais les amateurs de ce met japonais ne se limitent pas à un sushi. Il suffit donc d'en manger cinq pour avaler l'équivalent d'un cheeseburger. De plus, les manger avec de la sauce soja sucrée ne fait qu'empirer la chose.

>Les fruits secs

Les fruits secs sont plus caloriques que les fruits frais et peuvent eux aussi nous faire grossir s'ils sont absorbés en grande quantité. Il est donc recommandé de n'en prendre qu'une poignée et de ne pas dépasser cette quantité par jour. Et surtout, de les consommer sans sel et sans sucre. Pour rappel, les fruits secs procurent une sensation de satiété et apportent acides gras, vitamines et nutriments. Ils permettent notamment de réguler le transit intestinal.