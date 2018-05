Ramadan: des idées recettes pour bien manger après la rupture du jeûne

Le Ramadan 2018 débute ce jeudi 17 mai et se terminera le 14 juin. Pendant le mois saint, les musulmans ne peuvent ni manger ni boire du lever du soleil au coucher. Ils doivent attendre l'Iftar (rupture du jeûne) pour se nourrir.

Mais pour éviter de prendre trop de poids et permettre au corps de garder suffisamment d'énergie pour tenir toute la journée, il ne faut pas se nourrir de tout et n'importe quoi la nuit.

Voici quelques idées de recettes pour bien manger tout en se faisant plaisir et en respectant les interdits.

L'un des plats traditionnels incontournables pendant le Ramadan est la harira (une soupe de légumes), idéale pour bien s'hydrater en mangeant après une longue journée sans eau ni autre boisson.

La harira se compose de pois chiches, d'agneau, de tomates, d'oignons blancs, de persil, de coriandre, de cèleri, de lentilles, de vermicelles, de farine et d'autres condiments (retrouvez une recette traditionnelle de grand-mère sur le site marmiton).

Ce qui est aussi très important pendant le Ramadan, c'est d'éviter les plats trop sucrés et de privilégier les aliments riches en sucre lent comme les pâtes, le riz, le pain, les lentilles ou encore les pommes de terre.

Le moujardara (ou mjaddra) est parfait justement pour emmagasiner des sucres lents. Il se compose principalement de riz, de lentilles vertes, d'oignons et de graines de cumin.

Ne pas lésiner non plus sur les protéines (veau, poisson, poulet) pour rester en forme toute la journée. Et pour le dessert, évitez les pâtisseries chargées en sucre et choisissez plutôt des fruits frais, qui permettent une meilleur hydratation et qui sont gorgés de vitamines.