"Tous au restaurant": les réservations sont ouvertes depuis ce mardi

Avis aux gourmands, fins gourmets et autres curieux: l'opération "Tous au restaurant" revient cette année du 18 septembre au 1er octobre. Une initiative initiée en 2010 par Alain Ducasse qui vise à proposer deux "menus découverte" pour le prix d'un dans l'un des nombreux restaurants partenaires dans l'Hexagone.

Ainsi, comme tous les ans, chaque chef proposera un menu spécial avec entrée, plat et dessert (boissons non comprises), l'occasion pour de nombreux Français de découvrir ou redécouvrir "la diversité, la vitalité et la créativité des tables de France" et même de se rendre dans des restaurants étoilés. Parmi les participants se trouvent notamment Guy Savoy, Christian Têtedoie, Gérald Passédat, Georges Blanc, Anne-Sophie Pic, Jean-Louis Nomicos, Hélène Darroze, les frères Pourcel, Emmanuel Renaut, David Toutain mais aussi Lionel Levy.

Toutefois, les participants vont devoir se dépêcher s'ils veulent être à la table d'un grand chef. En effet, les réservations viennent d'ouvrir ce mardi 12 et il faut savoir, en se référant aux anciennes éditions, que certains établissement affichent complets au bout de 30 minutes. Mais les organisateurs ont tout prévu pour éviter un tel phénomène. Comme ils l'indiquent sur le site Internet de l'évènement, les "tables d'exception" ne seront ouvertes à la réservation qu'au compte-gouttes. Ainsi, "tous les jours de nouvelles tables seront mises en ligne à partir de 11h".

Pour rappel, en 2016, ils étaient 600.000 à avoir réservé leur table dans l'un des restaurants proposés. Et cette année, les organisateurs espèrent attirer encore plus de monde: "en 2017, les ambitions sont une nouvelle fois revues à la hausse avec l'objectif de réunir plus de 1.400 restaurants participants, permettant d'accueillir toujours plus de personnes, partout en France".