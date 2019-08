Une marque américaine crée une glace au hot-dog

Ames sensibles s'abstenir. En matière de gastronomie, les Etats-Unis ont atteint une certaine renommée avec des plats gras et riches mais populaires comme le mac and cheese, les burgers en tout genre ou les donuts. Mais ça, personne n'avait jamais osé…

La marque Oscar Mayer a décidé de créer un nouveau parfum de glace, qui a provoqué des haut-le-cœur aux internautes qui ont vu la publicité. On ne sait pas qui a eu l'idée mais toujours est-il qu'une glace au hot-dog existe désormais. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle se mange comme un sandwich avec de la moutarde épicée.

Le compte Twitter Oscar Mayer a lancé un sondage pour savoir qui serait tenté pour gouter cet affront à la gastronomie. Sans surprise, 74% des participants ont refusé de se prêter au jeu.

Nombreux ont été ceux à croire qu'il s'agissait d'une vaste blague. Le CM d'Oscar Mayer a répondu très clairement: "On ne plaisante pas avec les hot-dogs ou les glaces. C'est un produit fabriqué de manière artisanale en petites quantités, avec des morceaux confits de hot-dogs au bœuf Angus de chez Oscar Mayer".

Tout ceci est donc bien réel et la glace au hot-dog a été lancée jeudi 1er août. Elle est commercialisée à bord de la "Wienermobile" de la marque.

La voiture, en forme de hot-dog géant, va circuler dans les rues de Manhattan pendant tout le mois d'août et ce sera le seul moyen de tomber sur ce "Ice dog sandwich".

For curious taste buds, here are the delicious ingredients for Oscar Mayer's Ice Dog Sandwich–the hottest this summer:

Candied Hot Dog Bits

Hot Dog Sweet Cream

Spicy Dijon Gelato

Cookie Bun



(Yes, this is real! Want to try it? DM us to find out how) #OscarMayerIceCream pic.twitter.com/Fa28xoLPfA

— Oscar Mayer (@oscarmayer) 1 août 2019