Additifs alimentaires dangereux: un guide pour éclairer les consommateurs

Qu'ils soient naturels ou synthétiques, les additifs sont présents dans de nombreux produits alimentaires. Mais certains d'entre eux peuvent s'avérer dangereux. Alors pour éclairer les consommateurs sur les "bons" et "mauvais" produits, un groupe de journalistes vient de sortir un livre aux éditions Thierry Souccar, baptisé Le nouveau guide des additifs: il passe au crible les additifs alimentaires les plus couramment utilisés.

Pour parvenir à réaliser cet ouvrage, ils ont passé en revue 150 études scientifiques. Un long travail qui leur a permis de mettre au point un classement en quatre couleurs: le vert pour ceux qui ne présentent aucun risque, le rouge pour ceux qu'il faut éviter, le orange pour ceux à éviter dans des circonstances précises et le gris pour les additifs douteux. A côté de chacun, on retrouve les aliments dans lesquels on le trouve, la dose à ne pas dépasser et s’il vaut mieux l’éviter chez l’enfant ou en cas d’allergie, diabète, maladie rénale, prédisposition au cancer, risque cardio-vasculaire.

Au total, 90 additifs sont à éviter ou à consommer très occasionnellement. Ces derniers pourraient ainsi entrainer des problèmes identifiés dans des études expérimentales (in vitro, chez l’animal) ou chez l’homme: des troubles du comportement, des atteintes cellulaires ou encore une altération de la flore intestinale. "Ce guide est là pour vous aider. Quand vous ferez vos courses, vous pourrez voir quel additif est potentiellement dangereux pour votre santé, et donc faire le choix du bon aliment", a expliqué au micro de RTL Anne-Laure Denans, nutritionniste et docteur en pharmacie.

Pour celles et ceux qui l'ignorent, les additifs alimentaires sont "des substances qui sont ajoutées aux aliments dans un but technologique: améliorer leur conservation, réduire les phénomènes d'oxydation, colorer les denrées, renforcer leur goût", selon la direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Parmi eux: on retrouve notamment les colorants, les conservateurs, les agents de texture, les anti-oxydants mais aussi les édulcorants. Facilement reconnaissables, ils sont mentionnés sur l'étiquetage alimentaire par un "E" majuscule suivi de trois chiffres.