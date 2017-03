Apple sort un iPhone rouge qui financera la lutte contre le Sida

A l'occasion du dixième anniversaire de l'iPhone, Apple voit rouge, mais c'est pour la bonne cause. Pour la première fois, le géant de l'informatique et de la téléphonie pare son fameux smartphone d'une fine couche d'aluminium rouge.

Un choix qui n'est pas uniquement artistique ou marketing puisqu'il s'agit aussi de financer la lutte contre le Sida. Cette opération est en effet réalisée en partenariat avec (RED), une entreprise à but humanitaire créée en 2006 par le chanteur de U2 Bono et le journaliste et producteur américain Bobby Shriver. Elle propose aux marques d'arborer sa couleur sur leurs produits en échange d'une contribution au Fonds mondial de lutte contre le Sida. Une partie du prix de vente de chaque iPhone sera donc reversée à la lutte contre le virus.

Le téléphone peut déjà être commandé ce mercredi 22 mais ne sera disponible qu'à partir de vendredi 24. Date qui marque par ailleurs en France le début de la campagne du Sidaction (qui s'étalera jusqu'au dimanche 26). Ce modèle "Product Red" sera disponible dans la version 128 Go ou 256 Go de l'iPhone 7 et de l'iPhone 7 Plus. Mais en dehors de cette robe, rien ne le distinguera des modèles sortis fin 2016. Cette version unique pourrait tout de même séduire les consommateurs.

Apple n'a pas précisé quelle part du prix de vente ira au Fonds mondial de lutte contre le Sida. Mais selon la marque aux quelque 200 milliards d'euros de recette en 2016, ses précédents partenariats avec le label -notamment sur les iPods- auraient rapporté 130 millions d'euros en 10 ans. L'iPhone 7 est commercialisé à partir de 879 euros, l'iPhone 7 Plus et son écran de 5,5 pouces à partir de 1.019 euros.