Après le Black Friday: Cyber Week-end, Cyber Monday et Cyber Week en France (dates)

Le Black Friday est fini, vive le Cyber Week-end! Si la journée de promotions de ce vendredi 23 se termine, les réductions, elles, vont se poursuivre encore plusieurs jours. Car l'opération -de plus en plus populaire et suivie en France- ne se limite pas au seul "vendredi noir".

C'est désormais sur environ de deux semaines que les différentes marques répartissent, chacune selon leurs modalités, leurs promotions. Ainsi certaines avaient ouvert les hostilités dès le vendredi 16, beaucoup d'autres dès le lundi 19.

Après ces "pré-soldes" vient une successions d'autres opération. Globalement, le Black Friday dure en réalité quatre jours minimum, surtout en France puisque le quatrième vendredi de novembre n'est pas chômé, contrairement à la tradition aux Etats-Unis, et que tout le monde ne peut donc pas faire ses emplettes ce jour-là.

La plupart des enseignes participant à l'opération proposent ainsi un Black Week-end (ou Cyber Week-end) qui aura donc lieu samedi 24 et dimanche 25. Celui-ci est très souvent suivi du Cyber Monday (lundi 26 donc). Il s'agit pour de nombreuses marques du jour des dernières bonnes affaires. Mais plus l'opération prend de l'ampleur en France, plus les commerçant ont tendance à la faire durer. Le "Black Friday" et ses dérivés n'étant pas des "soldes" au sens stricte, leur durée n'est pas encadrée. Il n'est donc pas rare de voir certains revendeurs proposer des "Cyber Week" (majoritairement en ligne) jusqu'au vendredi suivant, le 30 novembre cette année.

Arrivé en Europe en 2012, le Black Friday est une opération emblématique de la période des fêtes de fin d'année aux Etats-Unis. Au lendemain de Thanksgiving et en prévision de Noël, d'immenses files d'attente se forment devant les centres commerciaux.

En France, il n'a pas encore atteint cette ampleur mais est de plus en plus populaire. En 2017, un nouveau record de transactions par carte bancaire avait été établi ce jour-là, avant d'être détrôné par les achats de Noël du samedi suivant.