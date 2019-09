Baskets femme : 4 tendances chic et confortables pour l’automne-hiver 2019-2020

Lorsqu’elles sont de qualité, ce sont les meilleures alliées de nos journées les plus chargées : les baskets femme préservent la santé de nos pieds et de notre dos… sans faire l’impasse sur le style ! En cette saison automne-hiver 2019-2020, quatre grandes tendances se dessinent. Revue de style avec la complicité de Placedestendances.com.

- Les baskets glitter

Les baskets se parent de paillettes pour nous faire briller en toute circonstance. On adore l’esprit décalé et la touche ultra-féminine apportés par le motif glitter sur nos sneakers. Les plus audacieuses d’entre nous opteront même sans hésiter pour les baskets argentées…

- Les baskets à semelles compensées

Les baskets à semelles ou à talons compensés reprennent leurs droits sur les trottoirs des villes les plus branchées de la planète. A la clé : le confort d’une sneaker conjugué aux quelques centimètres qui nous aident à prendre un peu de hauteur.

- Les baskets à scratch

Délicieusement régressives et hyper rapides à enfiler le matin, la basket à scratch est une véritable pépite mode qui décoincera n’importe quelle tenue. Que vous appréciiez plutôt le style classique ou léopard, que vous soyez une adepte des chaussures à paillettes ou du style color-block, réjouissez-vous : il y a forcément une paire de sneakers à Velcro faite pour vous !

- Les baskets de running

Ultime bonne nouvelle en matière de baskets femme : on peut s’offrir une paire de chaussures de running très techniques sans renoncer à être tendance jusqu’au bout de la semelle. Les plus belles marques de sport ont créé quelques très jolis modèles qui allient style et performance. Promis, vous ne les quitterez plus !