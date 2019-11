Black Friday 2019 c’est parti ! l’occasion d’économiser sur ses cadeaux de Noël

Le Black Friday approche. Il a même d’ores et déjà débuté dans certaines enseignes. Les Français pourraient en profiter pour faire leurs achats de Noël avant l’heure.

La date officielle du Black Friday est fixée au 29 novembre. Pourtant, sur certains sites tels qu’Amazon, cette grande période de promo a déjà commencé. Elle ne durera donc pas un jour mais bien une dizaine chez ce type marchands qui comptent profiter de la période pour capter un maximum de consommateurs. Et pour cause : les Français sont de plus en plus nombreux à profiter des promos du Black Friday pour anticiper leurs achats de Noël.

Selon un sondage du cabinet d’analyse GFK datant de 2018, 20% des achats de Noël sont désormais anticipés dès la fin du mois de novembre lors du Black Friday. Cependant, la plupart des acheteurs comptent avant tout céder à leurs impulsions et se faire plaisir avant Noël.

Les rayons « mode » des boutiques physiques et en ligne promettent d’être dévalisés : c’est le secteur le plus prisé. Mais les produits high-tech auront eux aussi une bonne place dans les paniers : à l’occasion du Black Friday, les marques cassent les prix pour pousser leurs nouveautés et les consommateurs profitent de la période pour s’offrir des modèles plus haut de gamme que prévu. Elles ne se contentent pas, comme lors des périodes de soldes, de proposer des rabais pour écouler leurs stocks.

En attendant le Black Friday vendredi 29 novembre, l’heure est aux repérages : car pour faire de bonnes affaires, il est indispensable de savoir vers quel produit ou quel site se tourner. Le Jour J, les meilleures offres risquent de s’envoler rapidement.