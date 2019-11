Black Friday 2019 : Noël avant l’heure chez les parfumeurs Sephora et Marionnaud

La course aux cadeaux de Noël a bel et bien commencé avec le Black Friday 2019 : les parfumeurs, tels que Marionnaud, Nocibe et Sephora proposent pour plusieurs jours des parfums et des cosmétiques à prix cassés. Zoom sur les promos les plus alléchantes.

Chez Sephora, le Black Friday a déjà débuté et s’achèvera le 2 décembre. Cela laisse quelques jours pour faire de bonnes affaires sur les produits de soin, sur les parfums et coffrets de parfum. J’adore de Dior, 1 million de Paco Rabanne ou encore La Petite Robe Noire de Guerlain et Le Mâle de Jean-Paul Gauthier sont donc bien moins chers que le reste de l’année ! Comptez entre 45 et 67€ environ pour un coffret comprenant une eau de toilette ou de parfum et une crème hydratante par exemple.

Les adeptes de cosmétiques pourront se faire plaisir ou être gâtées pour Noël : les marques Clinique, Shisheido ou encore Fresh et Filorga sont également en promo : -30% chez Sephora.

Chez Nocibe, les promos peuvent aller jusqu’à -70% et les parfums de chez Cacharel, Hugo Boss, ou encore Lacoste et Diesel sont à -40%.

L’enseigne Marionnaud a décidé de procéder autrement en proposant des offres différentes chaque jour. Pour ces ventes flash, vous pourrez profiter de réductions allant jusqu’à -50% sur des cosmétiques Clarins, sur du maquillage Yves Saint Laurent ou encore sur l’indémodable Chrome d’Azzaro.

Dans les boutiques Une heure pour soi, le Black Friday se prolongera jusqu’au samedi 30 novembre. Les promos concernent une sélection de parfums à découvrir en magasin et iront jusqu’à -30%.

Si vous êtes amateur de bonnes affaires, rendez-vous aussi chez les parfumeurs indépendants de votre centre-ville ou chez Beauty Success qui propose des réductions jusqu’à -30%.