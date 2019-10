Black Friday 2019 : nouveau record français en vue pour cette tradition américaine

Les amateurs de bonnes affaires ont noté la date de leur agenda : le Black Friday 2019 se déroulera cette année le 29 novembre. Au milieu des tablettes, écrans TV et autres consoles de jeu, les paniers des ménages devraient se remplir de parfums et de cosmétiques.

A quelques semaines des fêtes de fin d’année, les Français vont pouvoir profiter des promos exceptionnelles du Black Friday pour acheter leurs cadeaux de Noël. Les produits high-tech (tablettes, consoles de jeux et autres écrans TV) devraient tenir le haut du panier. Mais le petit électroménager et le parfum seront également très prisés. L’année dernière, lors de la Black Friday 2018, les parfumeries en ligne ont vu leur chiffre d’affaires décoller de 33%*. Rien d’étonnant lorsque l’on sait qu’ils vendent l’un des cadeaux de Noël préférés des Français et que les rabais devraient être, cette année encore, alléchants.