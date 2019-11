Black Friday 2020 : nos astuces pour faire des vraies bonnes affaires

Le Black Friday 2020 se déroulera le 29 novembre. Une date à ne pas manquer pour tous les amateurs de bonnes affaires, dans les boutiques ou sur Internet. Pour ne rater aucune promo et acheter au meilleur prix ce dont vous avez besoin, suivez le guide.

Ce Black Friday 2020, comme les précédents , s’annonce comme un jour de promotions exceptionnelles : les prix peuvent être cassés jusqu’à -70% sur certains produits. Autant dire que si vous avez besoin d’un nouvel écran de télévision, de parfum, de jouets ou encore d’une console de jeux, c’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Tous les plus grands marchands Internet vont proposer des promotions inratables : d’Apple à Amazon, en passant par Cdiscount, Sarenza, eBay, ou encore la Fnac et Rakuten… Si vous êtes amateurs de produits high-tech ou êtes à la recherche d’électroménager et de chaussures en promo, ces grandes enseignes sont incontournables.

Faites votre repérage avant le Black Friday

Pour éviter que les meilleures affaires ne vous échappent, profitez des jours à venir pour lister précisément ce dont vous avez besoin. Faites ensuite une étude de marché minutieuse et notez les modèles qui vous semblent les plus adaptés. Sauvegardez dans un document les références et leurs liens vers les sites marchands qui les proposent d’ores et déjà au meilleur prix. Le jour J, vous n’aurez plus qu’à cliquer et à comparer les offres du Black Friday … et à acheter au meilleur prix !

Notez que certains marchands offrent la possibilité de remplir son panier avant le Black Friday. Pour cela, il vous faudra peut-être devenir membre du site en question. Mais cela vaut parfois la peine pour éviter la rupture de stock !

Faites votre veille sur les réseaux sociaux et sur les plateformes spécialisées

Pour être les premiers au courant des offres flash spéciales de ce Black Friday 2020, n’hésitez pas à passer un peu de temps sur les réseaux sociaux et, si besoin, à suivre vos enseignes favorites : Facebook et Instagram sont des supports de choix pour les marchands qui les utilisent pour faire connaître leurs meilleures promos.

Vous pouvez également visiter les agglomérateurs de promos : ces sites, tels que le français DeadLabs, vous permettent de connaître les meilleures offres en cours sur Internet.

Surveillez les vraies bonnes affaires

Attention aux fausses promos ! Selon l’UFC Que Choisir, une réduction est considérée comme vraiment intéressante à partir de -20%. Selon le baromètre du magazine spécialisé « Idealo », les enceintes connectées, les jeux vidéos et les casques audio sont les produits qui ont, en moyenne, bénéficié des meilleures réductions l’année dernière. Les Playmobil et les montres connectées faisaient également partie des produits bénéficiant des rabais les plus importants.

Évitez de dépenser plus que prévu !

En moyenne, chaque consommateur a prévu de dépenser un peu plus de 210€, selon un sondage OpinionWay. Mais on se laisse parfois prendre au piège en remplissant trop nos paniers, alléchés par les prix cassés. Le jour J, restez raisonnable et préférez les achats utiles aux achats impulsifs ! Vous ne serez que plus satisfaits de ce Black Friday si vous avez résister à la tentation de produits dont vous n’avez pas réellement besoin...