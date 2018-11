Black Friday: les marques qui proposent encore des promotions ce mardi

Le Black Friday est passé, et le Cyber Monday se terminait en principe lundi 26 au soir. Mais les promotions ne sont pas finies pour autant. Car même si la "folie" des bonnes affaires s'est calmée, de nombreuses marques jouent les prolongations du Black Friday ou ont déjà lancé d'autres promotions, celles de Noël, ce mardi 27.

Quelques vendeurs affichaient ainsi encore ce matin d'importantes réductions estampillées "Cyber Monday". Il s'agissaient notamment de CDiscount, Sony sur certains produits PS4, ou encore -côté vêtements- de Desigual et Timberland.

C'est tout? Pas vraiment, car la plupart des autres grandes marques ont désormais lancé les offres de Noël, plus classiques mais néanmoins intéressantes. La Fnac affiche ainsi ses "bons plans de Noël" avec des réductions allant jusqu'à 50% lors de ventes flash et maintient une "Xbox week" sur la console star de Microsoft. Boulanger annonce des prix bas sur une sélection de produits jusqu'au 16 décembre, But jusqu'au 31 décembre. Conforama annonce également des offres à moitié prix.

On retrouve également quelques offres du Black Friday maintenue chez Amazon, même si le décorum a disparu. Ainsi, l'echo dot est toujours proposée jusqu'à 50% moins chère selon les modèles.

Côté beauté, Nocibé a également lancé des opérations liées aux fêtes qui doivent durer jusqu'au 1er décembre. Marionnaud annonce de son côté des promotions jusqu'au 9 décembre.

Arrivé en Europe en 2012, le Black Friday est une opération emblématique de la période des fêtes de fin d'année aux Etats-Unis. Au lendemain de Thanksgiving et en prévision de Noël, d'immenses files d'attente se forment devant les centres commerciaux. A l'origine essentiellement en ligne et se déroulant entre le vendredi et le lundi, l'opération s'étale désormais sur près de deux semaines en France.

