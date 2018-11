Black Friday: les promotions et bons plans à ne pas louper

Deux jours avant la date officielle du Black Friday, vendredi 23, les promotions et bons plans sont déjà légions. Amazon, La Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Carrefour et bien d'autres ont ainsi dévoilé leurs promotions en avance.

De nombreux produits, stars des achats de Noël sont déjà proposés à prix cassés. C'est notamment le cas des consoles de jeux de Sony et Microsoft. Après des premières promotions sur les jeux PlayStation, le pack PS4 (500 go) avec le jeu Spider-Man est proposé à 249,99 euros sur Amazon. Le blockbuster de la fin de l'année Red dead redemption 2 se trouve à moins de 50 euros sur Cdiscount et le pack de réalité virtuel PS VR avec un jeu est proposé par la Fnac à moins de 200 euros.

Plusieurs sites proposent également le pack Xbox One S + un jeu pour moins de 200 euros. En revanche, la Xbox One X affiche des réductions encore timides, de l'ordre d'une cinquantaine d'euros sur un pack (compter 450 euros avec un jeu).

Parmi les stars de ce Black Friday, on retrouve également l'iPhone XR, mais pour lequel les promotions se limitent à des bons d'achat. L'iPhone X affiche en revanche parfois plus de 100 euros de réduction et le Samsung Galaxy S8 Plus est à 499 euros chez Darty.

Amazon propose 40% à 50% de réduction sur sa dernière nouveauté, son Echo dot "Alexa". Parmis les autres produits intéressants de ce Black Friday, on peut également citer la gamme MackBook d'Apple, les aspirateurs Dyson, et bien sûr les téléviseurs LED, quelle que soit la marque.