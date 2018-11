Black Friday: Ugg, Desigual, Timberland… promos pour renouveler sa garde-robe

Le vendredi 23 novembre est la date officielle du Black Friday 2018. Mais comme l'année dernière, beaucoup de marques ont anticipé leurs offres promotionnelles pour tirer leur épingle du jeu.

Certaines enseignes ont toutefois choisi de jouer la carte mystère et de surprendre leurs habitués avec des promotions ou des offres intéressantes comme "-50% sur l'ensemble de vos achats dès deux produits achetés".

C'est le cas par exemple de la marque Ugg, qui commercialise les fameuses boots fourrées, Desigual ou encore Timberland, qui ont décidé de ne pas trop en dire avant le jour-J.

D'ailleurs pour l'heure ces enseignes semblent vouloir se contenter de proposer des promos uniquement le 23 novembre. Mais en fonction de l'engouement des consommateurs, on n'est pas à l'abri de voir les opérations se prolonger sur le weekend du 24 et 25 novembre.

Sur leurs sites Internet, Ugg, Desigual et Timberland ont tout misé sur le visuel promettant des rabais alléchants pour le Black Friday.

Ugg souhaite un "Happy Friday" à ses visiteurs. Desigual propose de préparer à l'avance un panier à régler le vendredi 23 novembre. Et Timberland se contente d'un mystérieux "coming soon".

Pour en savoir plus sur tous ces mystères commerciaux, le meilleur moyen est "d'enquêter" sur le terrain en faisant un tour dans les boutiques et en interrogeant les vendeurs pour voir quel produit sera le plus susceptible d'être soumis à une offre promotionnelle.

Après le "vendredi noir", auront lieu le "Black Weekend" puis le "Cyber Monday" lundi 26.

Certaines marques vont encore plus loin avec une "Cyber Week" qui s'étalera jusqu'au vendredi 30 novembre, traditionnellement coup d'envoi d'autres promotions: celles de Noël.

Le Black Friday, qui a débarqué en Europe en 2012, est une opération emblématique de la période des fêtes de fin d'année aux Etats-Unis.

En France, l'engouement à l'égard de cet évènement devient de plus en plus important. En 2017, un nouveau record de transactions par carte bancaire avait été établi ce jour-là, avant d'être détrôné par les achats de Noël du samedi suivant.