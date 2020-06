Box Internet : profitez de l’offre limitée Fibre ou ADSL à 10€ chez SFR

L’opération Série Limitée Welcome Back de SFR touche à sa fin : vous avez jusqu’au 8 juin pour souscrire à une offre Fibre ou ADSL et bénéficier de la box internet pour seulement 10 euros par mois durant la première année.

Si vous désirez faire baisser votre facture de box Internet, que vous souhaitiez passer de l’ADSL à la Fibre ou tout simplement changer d’opérateur, la proposition de SFR peut vous tenter. En effet, dans le cadre de son opération promotionnelle Welcome Back, le fournisseur d’accès à Internet permet de souscrire à une offre Box ADSL ou Fibre pour seulement 10 euros par mois la première année. L’offre Série Limitée SFR Fibre comprend un débit de connexion jusqu’à 500 Mb/s en téléchargement et en envoi, 160 chaînes et services de TV, les appels illimités vers les fixes en France ainsi que la location de la Box Plus et du Décodeur Plus pour 10 euros par mois, durant 12 mois, puis 38 euros par mois. La durée d’engagement est d’un an, ce qui signifie que vous pouvez changer de FAI passée la période promotionnelle.

Profitez de la box Internet Fibre ou ADSL à 10€ chez SFR

Quant à l’offre Série Limitée SFR ADSL, elle est, elle aussi, proposée à 10 euros par mois pendant l’année d’engagement, puis à 33 euros par mois. Elle inclut une connexion haut débit ADSL/VDSL, 160 chaînes et services TV, la location de la Box Plus et du Décodeur Plus, ainsi que les appels illimités vers les fixes de France. Dans les deux cas, SFR propose le remboursement des éventuels frais de résiliation que vous pourriez avoir à payer à votre ancien FAI, dans la limite de 100 euros. Ces promotions se terminent le 8 juin prochain : c’est le moment de vous rendre sur le site de SFR pour tester votre éligibilité à ces offres.

