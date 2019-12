Cadeaux de Noël 2019 : 8 idées tendances et originales pour les filles

Noël approche à grands pas. Les petites et les grandes filles ont sans doute fait leur lettre au Père Noël, mais si vous souhaitez leur faire un cadeau-surprise, piochez dans notre sélection des jouets tendances et originaux de 2019.



Le cabinet de botanique Montessori

cabinet_botanique.jpg

Conçu dans le respect de la pédagogie Montessori, ce jeu se présente sous la forme originale d'un herbier et s’adresse aux enfants de 5 à 10 ans. Le coffret contient : 1 cabinet botanique Montessori à encastrements en bois, 2 affiches carton reprenant les formes et les noms des feuilles, une notice du cabinet de botanique, 1 herbier de 20 pages, 1 paquet de 32 cartes type jeu de memory et 1 éventail explicatif à emporter dans la nature. En vente exclusivement chez Nature & Découvertes, 29,95€

Pretty Pixel, la fabrique à gommes - Le coffret de luxe

pretty_pixel_amazon.jpg

Cœur, tête de panda, licorne ou encore donuts : avec ce coffret, les enfants dès 6 ans peuvent fabriquer leurs propres gommes dans des formes amusantes. Ultra-simple d’utilisation grâce à un moule, une pince, 60 barrettes de gommes en sept couleurs et huit patrons, cette activité manuelle DIY propose également des modèles vierges pour laisse libre-cours à son imagination. Signé Bandaï, en vente sur Amazon, 14,99€.



Dreamy, la licorne pailletée

dreamy_licorne.jpg

C’est la nouvelle venue dans le monde des poupons interactifs de la gamme Cry Babies : dès qu’on lui ôte sa tétine, la licorne se met à sangloter et émet d’authentiques larmes ! Les tout-petits pourront la consoler et la changer : les pyjamas et les tétines des autres poupons de la gamme lui conviennent parfaitement ! A partir de 18 mois. Signé IMC TOYS, en vente sur Amazon, 34,99 €.



Le Jeu de la vraie maîtresse

Voici un indémodable auquel les enfants joueront longtemps… Dans ce jeu de la vraie maîtresse, ils trouveront quatre élèves en carton, hauts de 66 cm, et 250 accessoires : tableau, craie, horloge, ardoises, chiffres et lettres… Signé Janod, en vente sur Amazon, 39,98€



Je suis une fille rebelle, journal de mes révolutions

je-suis-une-fille-rebelle.jpg

Votre fille a aimé « Histoires du soir pour filles rebelles », vous allez adorer « Je suis une fille rebelle, journal de mes révolutions ». Ce journal de bord ludique et créatif propose 100 activités pour entraîner l’esprit de nos jeunes filles rebelles et planifier leur vie d’aventurière dans ses moindres détails : elles pourront s’y dessiner accomplissant un exploit, lister les livres qu’elles souhaitent écrire, consigner leurs secrets, leurs envies, leurs rêves les plus ambitieux… Editions Les Arènes, en vente sur Fnac.com, 17€



Kidizoom Pix

appareils-photos-kidizoom-pix.jpg

Avec cet appareil photo on ne peut plus girly, les petites filles de 6 à 13 ans, pourront prendre leurs photos à l’aide d’un double objectif, en mode selfie, rafale ou panorama. L’objectif détecte les visages, et un studio beauté permet de se photographier avec 20 coiffures ou accessoires. Par vtech, en vente sur Fnac.com, 59,99€



Explore le corps humain

explore_le_corps_humain.jpg

Les 8-12 ans vont adorer explorer le corps humain avec ce coffret qui comprend un livret riche en explications et une maquette du corps humain transparente à manipuler et à assembler : 9 organes, 12 os et muscles à insérer au bon endroit. En vente chez Nature et découvertes, 25€99.



La boîte à bijoux Reine des Neiges de LEGO®

lego-disney-la-reine-des-neiges-41168-la-boite-a-bijoux-d-elsa.jpg

Alors que le deuxième épisode de la Reine de Neige de Disney cartonne au box-office, voici le cadeau idéal pour les fans d’Elsa et compagnie : une boîte décorative inspirée du désormais célèbre palais de glace. Cette boîte à bijoux Elsa LEGO® Disney (référence 41168) est ornée de flocons de neige et comporte des plaques tournantes qui permettent de faire tourbillonner Elsa et Nook, l’esprit de l’eau légendaire. Les petits trucs en plus que les fillettes apprécieront : un tiroir doté d’un verrou pour conserver les bagues fournies et autres petits trésors, ainsi qu’un miroir. Boîte à bijoux La Reine des Neige de Disney par LEGO, en vente à la Fnac, 29,99€



A nos lecteurs : une partie des liens contenus dans cet article sont des liens avec affiliations. Si dans cet article vous trouvez un produit qui vous intéresse, nous touchons une commission qui contribue à financer FranceSoir.fr. Ces liens n'ont aucun impact sur la rédaction qui fait ses choix éditoriaux et écrit ses articles en amont en toute indépendance. Les liens sont ajoutés a posteriori par une équipe dédiée.