Cadeaux de Noël 2019 : 8 idées tendances et originales pour les garçons

A quelques jours de Noël, découvrez nos idées de cadeaux à la fois tendance et originaux pour les petits garçons de 3 à... 99 ans ! Piochez dans notre sélection de Noël 2019, vous ferez mouche à coup sûr au pied du sapin.



La tour de l’horloge de Harry Potter version LEGO

De nombreux fans de Harry Potter devraient trouver cette nouveauté LEGO au pied du sapin ce Noël : ils pourront compléter leur collection avec cette Tour de l’horloge et revivre les scènes cultes de « Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban » ou de « La Coupe de feu ». Cette construction de 922 pièces comprend plusieurs salles et le coffret inclut huit figurines : Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, Fleur Delacour, Cedric Diggory, Viktor Krum, Albus Dumbledore™ et Madame Maxime. A partir de 8 ans, LEGO 75948, en vente sur Fnac.com, 73,99€



C’est pas sorcier, le super livre !

Voici un livre qui va ravir tous les curieux qui aiment les animaux, la terre, l’Univers, l’Histoire ou encore les grandes inventions, la science et le corps humain. Fidèle à l’émission culte, le super livre C’est pas sorcier est plus qu’un documentaire : il comporte des quiz, des histoires et des jeux, et propose aussi des expériences. A mettre entre toutes les mains, dès 7 ans. Éditions Deux Coqs d’or, en vente chez Nature et découvertes, 13,95€



Microscope lumineux de poche

Voici un jouet parfait pour tous les explorateurs en herbe ! Avec lui, toutes leurs sorties dans la nature se transformeront en moments de découvertes. Ce microscope lumineux grossit de 20 à 40 fois et permet d’observer les nervures des feuilles ou la surface d’un caillou dans ses moindres détails. Grâce à sa lanière, il se porte autour du cou. A glisser dans le sac à dos de tous les aventuriers de 6 à 83 ans. En vente chez Nature et découvertes, 19,95€





Les incroyables figurines Buzz et Woody de Toy Story 4

A l’occasion de la sortie de Toy Story 4, Lansay a dévoilé ces figurines interactives du célèbre shérif et du ranger de l’espace. Non seulement elles parlent mais, grande innovation, elles s’affalent sur le sol dès qu’on leur dit qu’un adulte entre dans la pièce. Exactement, donc, comme le font les « vrais » Woody et Buzz dans le film de Disney. En vente sur la Fnac, 108,99€



Action & Reaction

Ce nouveau jeu de construction promet d’être totalement addictif et les adultes s’amuseront autant que les enfants à construire des circuits à billes. Créez des situations en chaîne qui font appel aux principes de la physique tels que la gravité, les forces et les effets de levier. Loopings, trampolines, entonnoirs : Action & Reaction contient de nombreux éléments et permettra aux joueurs de faire autant d’expériences que leur imagination leur permettra. On adore le fait de pouvoir ajouter des objets du quotidien au circuit pour le personnaliser au maximum. A partir de 6 ans. Par Clementoni, en vente sur Amazon, à partir de 36,45€



Ma fabrique à histoires Lunii

C’est désormais un classique mais les enfants ne s’en lassent pas et nous non plus : la fabrique à histoire de Lumii permet aux enfants de personnaliser les aventures de personnages attachants. Cette petite radio qui contient 48 histoire est parfaitement adaptée à nos petits dès 3 ans et ne les quittera plus pendant les voyages en voiture ou le soir à l’heure du coucher. Les plus grands fans apprécieront de pouvoir acheter de nouvelles histoires pour faire durer le plaisir. En vente chez Nature & Découvertes, 59,95€





Fabulous Potium

Essayez-vous à la magie des potions en famille ou entre amis avec ce nouveau jeu qui nous replonge dans le monde de Harry Potter. Equipé de son chaudron, chaque joueur devra suivre les formules du grimoire pour réaliser des potions magiques à base de sang de licorne, de serpent séché ou encore d’huile de mandragore. A la clé pour les meilleurs sorciers : des explosions, de la mousse ou du liquide hypnotique. Les apprentis sorciers dès 8 ans adoreront jouer seuls ou à plusieurs à ce jeu élu Grand Prix du jouet de l’année 2019. Signé Dujardin, en vente sur Amazon, 28,90€





Le circuit Reportage Safari de Brio

C’est l’une des nouveautés de l’année chez Brio : le circuit reportage safari permet de découvrir la savane en toute sécurité et d’admirer les animaux dans leur environnement naturel. Ecoutez le lion rugir, traversez les paysages africains à bord d’un train et vapeur, photographiez une girafe et soignez un éléphant malade à l’aide de votre malette de soins… Encore de bons moments autour de votre circuit de train préféré en perspective ! Signé Brio, en vente sur Amazon, 59,99€