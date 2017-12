Cadeaux de Noël: les tendances 2017

Plus que quelques jours avant Noël et les cadeaux fleurissent déjà sous le sapin. Jouets, hight-tech, produits dérivés et autres devraient une nouvelle fois être les plus tendance. De quoi donner des idées de dernière minute à ceux qui n'ont pas encore trouvé.

Côté jeux et jouets, les classiques tels que Barbie, PokéMon ou Monopoly et leurs variantes devraient une nouvelle fois trouver leur chemin jusqu'aux mains des enfants. Mais de nouveaux venus sont très attendus, notamment de petites créatures comme les Hatchimal ou les Bunchmens.

Le numérique devrait également être au rendez-vous pour les plus grands et notamment les consoles de jeu. Comme presque chaque année, les deux géants en la matière, Sony et Microsoft, ont sorti de nouvelles versions de leur console respective, PlayStation et Xbox, et des coffrets comprenant les derniers titres disponibles en matière de jeux vidéo (Call of Duty, Gran Turismo, Fifa...).

Lire aussi: PS4 pro chez Leclerc à 30 euros, l'improbable promotion

Les smartphones seront sans doute également nombreux sous le sapin avec une bataille programmée entre l'iPhone X et le Samsung Galaxy S8, les deux modèles haut-de gamme sortis cette année par les deux grands concurrents sur ce marché.

Côté culture, il faudra bien sûr compter avec les livres ayant été distingués par les nombreux prix décernés en fin d'année. On pourra cité en la matière L'Ordre du jour d' Éric Vuillard (prix Goncourt), La Serpe de Philippe Jaenada (Femina), Tiens ferme ta couronne de Yannick Haenel (Médicis), ou encore L'art de perdre d'Alice Zeniter (Goncourt des lycéens).

Enfin, porté par la sortie de l'épisode VIII, Les Derniers Jedi, les produits dérivés Star Wars devraient également émerger en nombre des paquets cadeaux.