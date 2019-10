Casquette personnalisée : l’art et la manière de trouver la casquette parfaite pour votre tête !

PARTENAIRE - La casquette est sans doute l’accessoire de mode urbaine qui a su le mieux traverser les époques. Vous avez du mal à choisir parmi l’offre pléthorique en la matière ? Commençons par un peu d’histoire…

On ne l’adore pas seulement parce qu’elle nous protège du soleil. Snapback, curve, 5panel… A chaque style et à chaque tête sa forme de casquette. Et grâce à des marques de « headwear » innovantes telles que la savoyarde Headict, on peut, en quelques clics, personnaliser le couvre-chef qui viendra parfaire notre look. Mais encore faut-il choisir la forme de casquette qui matchera avec notre style vestimentaire.

La Snapback

Elle est considérée comme la mère de la casquette personnalisée. La plus populaire des casquettes est née sur le terrains de baseball dans les années 30 : sa visière large, plate et sous-teintée de vert évitait que les joueurs ne soient gênées par les reflets du terrain dans leur appréciation de la course de la balle. Cinquante ans plus tard, elle investit la rue grâce à la culture hip-hop avant d’être repérée aux abords des terrains de basket, de foot US ou encore de hockey sur glace. Valeur sûre, elle prend encore un peu plus de hauteur lorsqu’elle est personnalisée à nos couleurs.

La « curve »

C’est la petite sœur de la snapback mais, plus facile à porter, elle est encore plus populaire. Celle que l’on surnomme le « Dad Hat » a fait son grand retour sur les podiums et dans les rues en 2018. Et ne quitte plus les têtes bien faites des citadins branchés. On l’aime dotée d’un trucker (un filet arrière), d’une visière en liège, totalement déstructurée, multicolore ou classique… Face à l’embarras du choix, impossible de ne pas trouver casquette « curve » à sa tête.

5panel

C’est aujourd’hui l’emblème du streetwear, l’accessoire fétiche du Hipster. Mais la 5panel (5P pour les intimes) a vu le jour dans les skate-parks new-yorkais à la fin des années 80. Comme son nom l’indique, elle est formée de 5 panneaux. Si elle revient en force ces dernières années, c’est aussi parce qu’elle est plus légère et plus souple que les autres types de casquettes.

Cette petite histoire de la casquette vous a, nous l’espérons, aidé à orienter votre choix. Si toutefois l’approche de la saison froide fait pencher votre cœur vers un couvre-chef plus chaud, ne boudez pas le bonnet, avec ou sans pompon ! Comme la casquette, on l’aime lorsqu’il sort du lot. Et pourquoi pas lorsqu’il est totalement customisé comme le propose le site Headict ?