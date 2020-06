Cdiscount : 300€ de réduction sur le Samsung Galaxy Note 10

Le smartphone Samsung Galaxy Note 10 profite d’une belle baisse de prix chez Cdiscount : sa version 256 Go passe de 959 euros à 659 euros pendant tout le week-end.

Le Samsung Galaxy Note 10 est un smartphone sous Android haut de gamme, sorti en août 2019, et qui fait toujours partie des modèles les plus haut de gamme du constructeur sud-coréen. Il est normalement vendu au prix de 959 euros dans sa version dotée d’un espace de stockage de 256 Go, mais Cdiscount le propose actuellement au prix de 659 euros dans le cadre d’une vente flash qui se déroule jusqu’au lundi 8 juin à 9h. En somme, si vous désirez faire l’acquisition d’un Samsung Galaxy Note 10, c’est le bon moment pour le faire, d’autant plus que Cdiscount offre également la livraison à domicile de cet achat, en plus d’une remise de 300 euros.

300 euros de remise sur le Samsung Galaxy Note 10

Le Samsung Galaxy Note 10 embarque un écran OLED de 6,3 pouces, qui affiche une définition d’image 2280 x 1080 pixels. Ses multiples capteurs de pression permettent de l’utiliser soit à la main, soit à l’aide du stylet S-Pen fourni. Cela offre plus de précision pour écrire à la main ou dessiner sur l’écran du terminal. À l’intérieur, on trouve un processeur Samsung Exynos 9825, 8 Go de mémoire vive, une puce graphique ARM Mali-G76 MP12 et une batterie de 3500 mAh : une combinaison fiable et performante, qui permet d’utiliser toutes les applications disponibles sur Android. Côté photo, le smartphone dispose d’un triple capteur principal de 16 + 12 + 12 mégapixels avec flash LED et stabilisateur d’image optique, ainsi que d’un capteur secondaire de 10 mégapixels pour les selfies. En somme, un terminal Android des plus performants.

