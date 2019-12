Des chaussettes en poils de chien : l'idée de cadeau original made in France

Vous êtes à la recherche d’un cadeau de Noël original et Made in France ? Il n’est peut-être pas trop tard pour vous procurer une paire de chaussettes en laine de chien...

Votre chien perd ses poils ? Ne râlez plus en les ramassant et conservez-les précieusement : vous pourrez les confier à Églantine et Damien Decaudin, un couple du Nord, qui les transformeront en chaussons, en écharpe ou autre décoration chaleureuse. Car de la même manière que l’on peut tricoter avec de la laine de mouton, on peut confectionner des accessoires avec les poils de chien ou de chat. L’idée, Églantine et Damien l’ont eue alors que leur animal de compagnie favori, vieillissant, a commencé à perdre ses poils. Créatifs et ingénieux, ils ont décidé d’en garder un souvenir. Madame étant une grande adepte du tricot, ils se sont mis en quête du matériel nécessaire pour faire des touffes de poil récupérées des pelotes de laine facile à travailler.

Aujourd’hui, ils ont développé une gamme de produits allant du bonnet aux chaussons-chaussettes, en passant par l’écharpe et l’étoile décorative. Sur la page Facebook de leur petite entreprise, Stylaine dogs, on peut voir quelques-unes des créations et notamment un cœur en poil de corgi, que le couple a semble-t-il envoyé à la Reine d’Angleterre, grande fan de ces petits chiens depuis sa plus tendre enfance.

L’idée des Decaudin vous fera certainement sourire mais elle est parfaitement sensée : si l’on a l’habitude de se couvrir de laine de mouton, les poils de chiens seraient en réalité plus chauds. Certes, ils en produisent moins et la confection à grande échelle à partir de poils de chiens ou de chats semble difficile. Mais c’est une idée excellente pour qui cherche à faire un cadeau original ou à conserver un joli souvenir de son animal favori. Un présent made in France, écolo et bon marché : le couple qui souhaite avant tout faire plaisir vend ses créations à un prix très attractif.