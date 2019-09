Comment bien choisir un casque moto ?

L'intérêt d'investir dans un bon casque

Le casque de moto est votre protection pour lutter contre les intempéries, les insectes, mais aussi pour réduire les impacts. Certains vont même un peu plus loin en proposant un confort agréable avec une ventilation élaborée, des haut-parleurs intégrés ou la possibilité d'ôter la buée de l'écran. Vous trouverez une grande variété de casques sur La Bécanerie.

Sachez que le port du casque est obligatoire en France. En ne portant pas de casque, non seulement vous sous-évaluez les risques que vous prenez, mais vous vous exposez également à une contravention salée. Pour être certain d'avoir un casque résistant, choisissez un modèle qui soit homologué aux normes en vigueur. Il devra alors être efficace pour absorber les chocs et protéger votre crâne.

Les différents casques de moto

Le choix d'un casque de moto dépend du type de conduite et de l'utilisation que vous allez faire de votre deux-roues. Ainsi, vous trouverez des formes de casques vraiment variées.

Le casque Jet

C'est un casque assez léger et ouvert, qui n'offre toutefois pas une protection optimale de l'avant de votre visage. Ce type d'accessoire est plutôt à privilégier en période estivale et sur de petites routes de campagne. Si vous roulez à grande vitesse, vous risquez d'être rapidement gêné par la prise au vent et la sensation désagréable qu'elle occasionne.

En revanche, il offre un large champ de vision et la protection du crâne est très bonne. Certains modèles sont par ailleurs dotés d'une visière faciale. Le casque jet est dépourvu de mentonnière et est donc réservé à des engins à la conduite tranquille.

Le casque intégral

Ce casque offre une meilleure protection du visage. Il est toutefois beaucoup plus lourd et encombrant qu'un casque jet. Le champ de vision est moins large également. Il est donc à éviter si vous roulez souvent en ville. Le casque intégral est plutôt recommandé aux personnes qui font des trajets longs sur autoroute ou qui roulent à grande vitesse.

Le casque modulable

C'est un peu un intermédiaire entre le jet et l'intégral. Il offre la même liberté que le casque jet, tout en assurant une aussi bonne protection faciale que le casque intégral. Il est vraiment confortable et facile à enlever ou à mettre. Notez qu'il est aussi plus lourd que l'intégral. Pour pouvoir rouler en position jet, il faut impérativement qu'il soit doté de la double homologation. Le cas échéant, vous ne pourrez l'utiliser qu'en intégral sur la route.

Le casque transformable

Ce casque est accessoirisé d'une mentonnière que vous avez la possibilité de démonter. Vous choisissez de rouler avec ou sans la mentonnière en fonction de la météo et de votre utilisation. Voyez si vous avez vraiment un intérêt à acheter ce type de casque transformable ou s'il ne s'agit que d'un gadget pour vous.

N'hésitez pas à demander conseil pour sélectionner le casque qui répondra le mieux à votre façon de rouler !