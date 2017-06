Dates des soldes d'été 2017: les premières ventes commenceront à 8h mercredi 28

Attention au départ. Les soldes d'été débuteront mercredi 28 juin à 8h sur la majorité du territoire français. Néanmoins certains départements voient cette date décalée, notamment les Pyrénées-Orientales et les Alpes-Maritimes ou encore la Corse.

Il est donc rigoureusement interdit aux magasins d'ouvrir leurs portes avant cette heure fatidique. Tout abus sera puni par une lourde amende comme l'explique la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Cette disposition s'applique aux ventes à distance, notamment celles réalisées par internet, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise. Toutefois, pour ceux qui privilégient le web pour leurs achats, certains sites proposent d'ailleurs de faire ses achats un jour avant les soldes et de payer le panier validé le jour où commencent les promotions.

Pour rappel, en outre-mer, les dates des soldes sont propres à chacune des localités et s'échelonnent de février à novembre selon les départements et leur hémisphère: la Guadeloupe (du 30 septembre au 10 novembre), la Martinique et la Guyane (du 5 octobre au 15 novembre), Saint-Pierre-et-Miquelon (du 19 juillet au 29 août), Saint-Barthélemy et Saint-Martin (du 14 octobre au 24 novembre) ou encore, la Réunion (du 4 février au 17 mars). Seule Mayotte fait exception, les dates des soldes d'été sont les mêmes qu'en métropole.