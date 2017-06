Dates des soldes de l'été 2017: la première démarque débutera mercredi 28 juin

Le coup d'envoi des soldes d'été sera donné mercredi 28 juin à 8h du matin, bien que de nombreuses enseignes n'ouvrent leurs portes que plus tard. Elles dureront un mois et demi et prendront fin mardi 8 août.

Attention, si cette date concerne la majeure partie de la France, il y a toutefois des exceptions importantes. En premier lieu sont concernés les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales pour qui les premières démarques débuteront le mercredi 5 juillet et dureront jusqu'au mardi 15 aout pour faire des affaires. Les soldes d'été commenceront le mercredi 12 juillet et prendront fin le mardi 22 aout en Corse.

Les dates sont également différentes en Outre-mer: la Guadeloupe (du 30 septembre au 10 novembre), la Martinique et la Guyane (du 5 octobre au 15 novembre), Saint-Pierre-et-Miquelon (du 19 juillet au 29 août), Saint-Barthélemy et Saint-Martin (du 14 octobre au 24 novembre) ou encore, la Réunion (du 4 février au 17 mars). Seule Mayotte fait exception, les dates des soldes d'été sont les mêmes qu'en métropole.

Il est préférable de faire un inventaire de sa garde robe, pour savoir exactement ce dont on a besoin et pourquoi pas vendre sur Internet les vêtements indésirables. Ensuite, beaucoup de personnes sont adeptes du repérage: quelques jours avant les soldes, celles-ci se rendent dans leurs magasins préférés pour définir les pièces indispensables à leurs achats. Cependant, d'autres ne veulent pas passer leur temps dans la cohue ambiante des premiers jours de soldes. Ceux-ci privilégient donc Internet, certains sites proposent d'ailleurs de faire ses achats un jour avant les soldes et de payer le panier validé le jour où commencent les promotions.