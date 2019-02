Date soldes hiver 2019: la fin de la période approche, quelle durée vous reste-t-il?

Plus que quelques jours avant la fin de la période des soldes d'hiver 2019. C'est dans ces derniers jours justement que les rabais les plus importants sont proposés aux consommateurs afin de permettre aux détaillants de se débarrasser de leurs stocks.

Dans la grande majorité des départements, la durée dévolue aux soldes s'achèvera le mardi 19 février. Dans certains territoires, la période s'achèvera plus tôt: en Moselle, dans la Meuse et en Meurthe-et-Moselle le clap de fin est prévu pour le mardi 12 février.

Dans les territoires ultramarins, les dates son encore plus atypiques: les soldes d'hiver s'achèvent le 26 février à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 14 juin à Saint-Barthélémy et Saint-Martin (où elles ne commenceront que le 4 mai) et le 1er mars à La Réunion où les soldes viennent tout juste de commencer.

Ces derniers jours de soldes pourraient s'avérer stratégiques: de l'avis des représentants des commerçants, la saison s'est avérée décevante avec des ventes médiocres. Bonne nouvelle pour les acheteurs: non seulement les rabais de fin de période pourraient s'avérer très importants mais contrairement aux bonnes années pour les soldes, les tailles standards pourraient toujours être en magasin dans les derniers jours.