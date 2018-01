Dates des soldes d'hiver 2018: à quand le début dans chaque département

Les soldes d'hiver ont débuté ce mardi 2 dans plusieurs départements français. Les dates peuvent en effet varier d'une région à l'autre, pour s'adapter à la concurrence étrangère ou aux afflux touristiques.

La Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), la Moselle (57) et les Vosges (88) ont ainsi pu débuter les promotions ce mardi, notamment en raison de la concurrence du Luxembourg où les soldes commencent plus tôt qu'en France.

De même, les Alpes-Maritimes (06) et Pyrénées-Orientales (66) peuvent bénéficier d'une dérogation afin que la période des soldes corresponde à celle de la venue des touristes. Mais cette exception est davantage utilisée en été et pour ces soldes d'hiver, les deux départements suivront donc cet hiver les dates nationales, à savoir du mercredi 10 janvier au mardi 20 février 2018.

Les territoires d'outre-mer, également confrontés à des saisons différentes, peuvent également organiser leurs soldes à des périodes parfois très éloignées de la celles de France métropolitaine. C'est le cas de la Guadeloupe où les soldes se déroulent du samedi 6 janvier au vendredi 16 février, mais aussi de la Guyane, du mercredi 3 janvier au mardi 13 février. Les soldes débuteront mercredi 17 janvier pour se terminer le 27 février à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les soldes d'hiver ont lieu... au printemps, du samedi 5 mai au vendredi 15 juin 2018.

Ces dates ne sont cependant pas les seules qui permettent de faire de bonnes affaires. En effet, les marques proposent de plus en plus souvent des ventes privées permettant à leurs clients les plus fidèles de profiter de réductions avant les soldes. Une pratique qui, associée à la concurrence d'Internet, a fait des soldes d'hiver et d'été 2017 des mauvais cru, mettant notamment fin à la traditionnelle "ruée" de l'ouverture.