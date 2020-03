D'où vient la marinière ? de la marine aux marques de prêt à porter.

Tenue officielle de la Marine Nationale depuis 162 ans, la marinière séduit aujourd’hui encore les passionnés de mode mais aussi les Geek, comme l’atteste Google en le mettant à la Une aujourd'hui.

Alors que la France termine sa seconde semaine de confinement, c’est le plus célèbre des moteurs de recherche, Google, qui célèbre, à sa manière, une date anniversaire essentielle à la French Touch. Ce 27 mars nous fêtons en effet les 162 ans de l’adoption de la marinière comme emblème de la tenue officielle de la Marine Nationale.

Indissociable de ce corps de l’Armée Française, la célèbre tenue blanche et bleue est mise à l’honneur dans le dernier doodle de Google. C’est l’occasion d’en prendre plus sur cette tenue, qui s’est imposée, au fil des ans, comme un must-have de bien des fashionistas.

De la tenue militaire à l’accessoire de mode

Mais cette tenue blanche et bleue séduit depuis son apparition, et est même devenu un véritable étendard du savoir-faire à la française. C’est bien cette marinière, qui fut utilisé par Arnaud Montebourg pour relancer sa candidature à l’élection présidentielle.

Indémodable pour les uns, à la pointe des nouvelles tendances pour les autres, la marinière est aujourd’hui déclinée dans d’innombrables modèles. Mais cet anniversaire est aussi l’occasion pour Google de souligner, que le nom même de marinière se mérite et que le vêtement doit alors répondre à des critères parfaitement définis : la marinière doit ainsi afficher 21 rayures blanches et celles-ci doivent être plus deux fois plus larges que les 20 (ou 21) rayures indigo.