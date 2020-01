Faire-part de naissance personnalisé : le top du top !

Le faire-part de naissance personnalisé est ce qu'il y a de mieux pour annoncer l'arrivée d'un nouveau-né. À chaque naissance, les parents souhaitent annoncer l'arrivée de bébé de manière originale. Et pour cela, quoi de mieux, en effet, qu'un magnifique faire-part de naissance personnalisé ? Pour le réaliser de façon élégante et distinguée, nous vous proposons de suivre nos conseils.

Privilégiez un site en ligne digne de confiance

Pourquoi vaut-il mieux faire appel à un site spécialisé dans la création de faire-part ? Tout simplement parce que les experts du faire-part sauront mieux que quiconque vous indiquer ce qu'il est possible de réaliser et la démarche pour réussir à coup sûr.

Grâce notamment à leur solution tout-en-un, vous trouverez tous les conseils et outils pour réaliser un faire-part de naissance personnalisé. Connaissez-vous exactement ce qu'il faut y inscrire précisément ? Nous vous donnons quelques conseils pour ne rien oublier !

Conseils pour rédiger le texte personnalisé de vos faire-part de naissance

Pour rédiger le texte de vos faire-part de naissance personnalisé, il faut tout d'abord tenir compte de la qualité du graphiste qui les prendra en charge. Il y a de nombreux sites sur internet qui vous proposent de créer vos faire-part sans toutefois soigner leur calligraphie ou leur présentation.

Il va de soi qu'en tant que jeunes parents, vous souhaitez avant tout le meilleur pour annoncer l'événement, mais aussi, pour vous distinguer de façon originale. Pour cela, les informations suivantes sont indispensables.

Le prénom de l'enfant

Le prénom du petit amour reste l'information essentielle du faire-part de naissance personnalisé. Il est d'autant plus important que c'est lui que l'on verra en premier en ouvrant l'enveloppe. Par conséquent, assurez-lui la place centrale, avec une police facile à lire. En minuscules ou en majuscules, peu importe, du moment qu'il est en harmonie avec l'ensemble du texte rédigé.

La date de naissance

Bien entendu, la date de naissance est primordiale, elle aussi. Vous avez la possibilité de la mettre au-dessus ou au-dessous du prénom de bébé. Quant au jour et à l'année, soit vous les inscrivez en chiffres soit en toutes lettres. Les deux sont possibles et vous pouvez même y rajouter l'heure de naissance.

L'adresse postale

On pourrait effectivement sourire en se demandant à quoi sert l'adresse postale pour un nouveau-né. En fait, celle-ci permet surtout aux personnes d'envoyer leurs cadeaux au chérubin par retour de courrier. Ainsi, les présents seront envoyés directement à votre adresse.

Quand la cigogne est passée...

Et pour finir, n'oubliez pas que vous pouvez encore plus personnaliser votre faire-part de naissance en y insérant notamment, la photo de bébé ou d'autres informations qui le mettront en valeur. Il suffira de le préciser au moment de passer votre commande. Et maintenant, profitez simplement de votre bébé ! Concentrez-vous sur son arrivée à la maison, prenez du temps pour vous et pour votre famille ! Faites du yoga avec bébé ou pratiquez la méditation pour savourer pleinement ces premiers instants en quiétude avec votre enfant !