Forfait mobile : dernières heures pour la promo 100 Go chez RED by SFR

En ce moment chez Red by SFR, il est possible de souscrire à l’un des forfaits mobiles es plus intéressants du moment : ce dernier embarque une enveloppe de 100 Go de données Web pour 12 euros par mois , un tarif qui n’évolue pas dans le temps. Vous payez donc la même somme pendant toute la durée de votre abonnement. Mais pour en profiter, il faut se dépêcher : ce forfait mobile, nommé Big Red, n’est proposé que jusqu’à ce soir sur le site de l’opérateur. Il s’agit d’une offre promotionnelle initialement lancée durant les French Days, et qui a bénéficié d’une petite prolongation, sur le point de s’achever.

Le forfait Big Red comprend également les appels, les SMS et les MMS en illimité en France métropolitaine, en Union européenne et dans les DOM. Une enveloppe de données mobiles de 8 Go est, par ailleurs, comprise pour surfer sur Internet depuis ces mêmes destinations étrangères. Évidemment, cette offre est sans engagement : si vous estimez qu’elle ne vous convient plus au bout d’un certain, vous avez la liberté d’en changer à tout moment. RED by SFR, comme son nom le laisse penser, utilise le réseau mobile de SFR. L’opérateur permet de conserver son numéro de téléphone actuel : il suffit de récupérer votre code RIO au 31 79, puis de le transmettre au moment de votre souscription. La carte SIM, quant à elle, est facturée 10 euros pour son édition et son expédition sous 48 heures.

