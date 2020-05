French Days : dates, promotions et enseignes concernées par cette opération des commerçants français

Après deux mois de fermeture en raison du confinement, les French Days vont-ils aider les commerçants français à surmonter la crise ? Zoom sur cette période de promotions éclair qui a débuté le 27 mai et se terminera lundi 2 juin.

Les French Days, c’est une sorte de Black Friday à la française. Lancée il y a deux ans par plusieurs sites de e-commerce et sous-titrée « Les jours imbattables du e-commerce français », l’opération de promotions doit permettre de montrer la dynamique du marché français et, notamment, de concurrencer le géant américain Amazon.



A l’origine de l’opération French Day, en 2018, six enseignes françaises : La Redoute, Boulanger, Fnac-Darty, Cdiscount, Rue du commerce et Showroom privé. Mais depuis le lancement de cette opération, en 2018, qui doit durer 5 jours à compter du 27 mai (et jusqu’au 2 juin à 7 heures), de nombreuses enseignes l’ont rejoint. Monoprix, Sarenza mais aussi Carré Blanc, SFR, Habitat ou encore Grand Optical et Kiabi proposent des rabais qui peuvent aller jusqu’à -60%. Outre l’habillement et le mobilier de jardin par exemple, les produits high-tech et les smartphones seront en promo chez de nombreux marchands.



A lire aussi : Xiaomi : 3 offres à ne pas manquer pendant les French Days



Cette année, alors que les soldes d’été 2020 seront repoussées de plusieurs semaines, cette opération tombe bien pour les Français qui ont des besoins (ou des envies) de shopping à l’approche de l’été !



Bien sûr, l’opération ne se cantonne pas au e-commerce et toutes les enseignes physiques qui le souhaitent peuvent appliquer des promotions sur une sélection d’articles.



Si l’opération se déroulait plutôt, ces dernières années, à la fin du mois d’avril, elle a été reportée à cette fin mai, crise sanitaire oblige. Dans un communiqué commun, les enseignes à l’origine des French Days expliquent que les commerçant proposeront cette année un focus sur les produits de marques françaises et la défense du pouvoir d’achat.



La prochaine opération French Days devrait avoir lieu à la rentrée, du 25 au 28 septembre 2020. En 2019, l'édition printannière avait permis aux marchands de voir leurs ventes augmenter de 20% pendant cette période. Des résultats plutôt mitigés qui s'expliquent notamment par le nombre relativement faible de produits en promotion. Gageons que le recul de la date des soldes d'été et la sortie du confinement permettra aux enseignes françaises de sortir leur épingle du jeu cette année.