Galaxy S8 et S8+: les deux nouveaux smartphones innovants de Samsung

Samsung a présenté mercredi 29 ses nouveaux smartphones à New York, le Galaxy S8 et Galaxy S8+. Ces nouveaux modèles doivent faire oublier l'échec du précédent, le Note 7, connu pour ses batteries qui explosaient. Trois millions de modèles avaient d'ailleurs été rappelés par la compagnie, générant ainsi un manque à gagner de cinq milliards de dollars au constructeur coréen.

Les Galaxy S8 ets un modèle très haut de gamme. Son écran 5,8 pouces rappelle les précédents modèles mais la différence est dans le design. En effet les bordures extérieures ont disparues à l'exception de la bordure supérieure qui abrite le haut parleur et l'appareil photo. A l'affichage, l'écran recouvre donc presque entièrement la surface du téléphone, ce qui rend rend la navigation agréable pour le consommateur d'autant que des raccourcis ont été installés et pensés pour plus de fluidité. Le S8 offre une excellente qualité d'image et intègre la technologie HDR, une prouesse technique qui avantage le contraste de couleurs des images filmées, rapporte Le Figaro.

Bien-sûr les batteries ont évolué. Un protocole de contrôle de qualité important a été instauré par Samsung. Les batteries des deux modèles sont à 3.000 mAh pour le S8 et 3.500 mAh pour le S8+. Elles résistent à l'eau et à la poussière, rapporte RTL. Autre innovation de taille, sous android la puce Exynos 8895 intégrée dans le S8 permet au smatphone de se changer en PC de bureau.

Plus innovateurs que le S7, le S8 et S8+ sont est également plus chers et seront vendus respectivement 809 euros et 909 euros à partir du 28 avril.