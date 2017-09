Ikea: essayer des meubles chez soi grâce à la réalité augmentée, c'est désormais possible (vidéo)

Nombreux sont ceux qui ont déjà rêvé de pouvoir essayer des meubles avant de les acheter. Un rêve désormais possible pour tous ceux qui ont téléchargé IOS 11, la nouvelle mise à jour du système d'exploitation des iPhone et iPad disponible depuis le 19 septembre. En effet, Ikea propose, grâce à l'application Place, de sélectionner dans le catalogue de l'entreprise des meubles et de les placer virtuellement dans votre chambre, salon ou encore salle de bain. Le tout grâce au principe de la réalité augmentée, cette technologie qui ajoute des éléments virtuels sur le monde réel perçu par l'appareil photo des smartphones.

Un moyen qui évitera par exemple de se retrouver avec des tables basses trop encombrantes ou encore des meubles dont les coloris ne vont pas avec la couleur de la pièce. Et surtout, de ne plus passer des heures à mesurer les différentes pièces de l'appartement. Seulement voilà: l'application est pour le moment uniquement disponible aux Etats-Unis. Aucune date de lancement en France n'a encore été mentionnée par l'entreprise.

Pour celles et ceux qui seraient donc intéressés par cette application gratuite, il faut savoir que tous les meubles ne sont pas actuellement disponibles au sein du catalogue virtuel. En effet, seules quelques centaines de produits peuvent être testés pour le moment: les plus encombrants et les plus populaires de la collection du géant suédois.

Pour rappel, la réalité augmentée n'est pas une technologie nouvelle et avait d'ailleurs été utilisée pour le jeu à succès Pokemon Go. Il utilisait la géolocalisation pour permettre à ses utilisateurs d'attraper des Pokémon, ces petites créatures aux formes et aux pouvoirs magiques multiples, popularisées il y a près de deux décennies.